Tyle kosztuje robot z polskiego TikToka. Każdy może go kupić, nie każdego stać

Robot Edward Warchocki bije rekordy popularności w polskim internecie. Tak naprawdę każdy może go kupić. Wystartowała nowa promocja, dzięki której nie zapłaczesz nad swoim portfelem.

Albert Żurek
Edward Warchocki promocja
Jeśli żyjecie pod kamieniem i jakimś cudem nie słyszeliście o Warchockim, śpieszę z wyjaśnieniem. To humanoidalny robot (przypominający człowieka), który został zaprogramowany tak, aby zachowywał się jak typowy Polak. Maszyna potrafi wchodzić w interakcje z ludźmi, rozmawiając z nimi jak prawdziwy człowiek. Robot przemierza polskie miasta, a filmiki z jego udziałem śledzą setki tysięcy osób. Ty też możesz mieć swojego Edwarda.

Humanoidalny robot Unitree G1 w promocji. Możesz kupić własnego Edwarda Warchockiego

Robot Edward Warchocki zyskał sławę dzięki nagraniu, na którym przechodzi przez pasy z butelką piwa i torbą w ręku. Z czasem jego popularność rosła w zawrotnym tempie – robot dostał nawet własny zegarek marki Rolex o wartości 80 tys.zł, którym się szczyci, tańcząc do piosenki 67. Trafił nawet do radia, a później do telewizji.

Takiego robota może kupić tak naprawdę każdy o odpowiednio zasobnym portfelu. Unitree G1 w sklepie x-kom jest dostępny w cenie 115 tys. zł, natomiast za granicą można go nabyć znacznie taniej. Na AliExpress maszyna domyślnie kosztuje nieco ponad 74 tys. zł, a w promocji, za sprawą kodu rabatowego ASPL70, prywatny Edward Warchocki może być Wasz za 61 tys. zł.

Mówimy zatem o promocji na poziomie 13 tys. zł. Robot wciąż jest naprawdę drogi - w tej cenie jesteśmy w stanie nabyć dobry, stosunkowo świeży używany samochód. Unitree G1 to jednak zaawansowany robot humanoidalny wyposażony w sztuczną inteligencję oraz mnóstwo czujników i nowoczesnych rozwiązań. W specyfikacji znajdziemy:

  • kamerę głębi Intel RealSense D435i oraz skaner 3D LiDAR LIVOX MID360, który zapewnia pełne pole widzenia wokół własnej osi;
  • konstrukcję z maksymalnie 43 stopniami swobody, zapewniającą poruszanie się podobne do człowieka (czasami nieco toporne) czy nawet tańczenie;
  • mechanizmy umożliwiające precyzyjne manipulowanie przedmiotami o wadze do dwóch kilogramów;
  • wbudowaną baterię wystarczającą na około dwie godziny pracy.
Sprzedawca na aukcji zaznacza, że w cenie urządzenia nie zapewnia dodatkowej rozbudowy oprogramowania. Pamiętajmy jednak, że Edward Warchocki został zaprogramowany przez polskich programistów w taki sposób, aby zachowywał się jak przeciętny Polak. Bez specjalistycznego software’u Unitree G1 nie będzie zapewniał takich efektów jak bohater polskiego internetu.

Mimo wszystko promocja robi wrażenie. Dzięki tego typu wyprzedażom widok humanoidalnych robotów będzie znacznie powszechniejszy. Nie oczekujcie jednak, że kolejne podobne maszyny zapewnią popularność w sieci o podobnej skali. Edward Warchocki ma to do siebie, że był pierwszy - wprowadził do polskiego internetu coś nowego. 

Albert Żurek
19.03.2026 16:02
