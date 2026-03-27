Kupiłem w Action drukarkę do etykiet za 60 zł i przepadłem. Dom w końcu ogarnięty

Oliwier Nytko
Drukarka etykiet Fichero, którą upolowałem w sklepach sieci Action, to mój najnowszy i zdecydowanie ulubiony gadżet do domu. Wydałem na nią dokładnie 58,95 zł. Drobna kwota, patrząc na konkurencję z polskiej dystrybucji. Ba!

W sieci można bez trudu znaleźć nieco droższe wersje Fichero Mini Pocket, nastawione na drukowanie zdjęć, ale ten konkretny, tani model z dyskontu okazał się strzałem w dziesiątkę.

Druk termiczny: zero brudzącego tuszu i tonera

Najbardziej cieszy mnie fakt, że urządzenie wykorzystuje technologię druku termicznego. Oznacza to całkowity brak konieczności kupowania drogich wkładów, pilnowania poziomu atramentu czy użerania się z irytującymi, zasychającymi głowicami. 

Tutaj po prostu wkładam rolkę i natychmiast drukuję. Jasne, technologia termiczna ma swoje konkretne uwarunkowania - etykiety mogą z czasem blaknąć pod wpływem wysokiej temperatury i ostrego światła słonecznego. Moje kuchenne pojemniki i słoiki stoją jednak bezpiecznie w zamkniętych szafkach, więc ten problem całkowicie mnie omija.

Ten model prosto z pudełka obsługuje gotowe, wycięte etykiety samoprzylepne o wymiarach 30 na 14 milimetrów. Pojedyncza, dedykowana rolka zawiera ok. 210 naklejek. Zastosowanie gotowych formatów eliminuje uciążliwe cięcie taśmy nożyczkami, a koszt jednostkowy pojedynczej naklejki pozostaje na tyle niski, że obklejam teraz dosłownie wszystko, w ogóle nie przejmując się zużyciem materiałów eksploatacyjnych.

Kanapowa organizacja, świetna bateria i aplikacja

Ten sprzęt to absolutne mistrzostwo, jeśli chodzi o wygodę użytkowania. Fichero ma wymiary zaledwie 12 na 12 na 5 centymetrów i waży 293 gramy, dzięki czemu idealnie mieści się w dłoni, a po pracy ląduje w małej kuchennej szufladzie. 

Zasilanie zapewnia wbudowany akumulator litowo-jonowy - w środku siedzi popularne ogniwo o pojemności 1200 mAh, które ładuję zwykłym kablem USB-C o parametrach 5 V/2 A. Biorę drukarkę na stół, łączę się z nią przez Bluetooth, który łapie zasięg do 10 metrów, i zaczynam zabawę. To brzmi źle.

Obsługa odbywa się poprzez dedykowaną aplikację mobilną, która pozytywnie mnie zaskoczyła swoją wszechstronnością. Oprogramowanie oddaje w moje ręce całkiem sporo zaawansowanych funkcji:

  • swobodny wybór czcionki i precyzyjne dostosowanie rozmiaru tekstu,
  • dodawanie świetnych, prostych symboli graficznych i piktogramów,
  • generowanie kodów kreskowych oraz pełnoprawnych kodów QR,
  • obsługę w wielu językach, w tym polskiego.

Mimo śmiesznie niskiej ceny, aplikacja pozwala zaszaleć i personalizować każdą etykietę dokładnie pod mój gust. Ogólnie mogłaby być nieco bardziej zrozumiała dla początkującego, ale kilka minut - i wszystko ogarniesz od ręki.

Moja kuchnia jest odatowana. Cała

W kuchni i spiżarni ten mały gadżet zaprowadził absolutny porządek. Mając do dyspozycji setki tanich naklejek, rzuciłem się w wir opisywania słoików z sypkimi produktami, przypraw, a także pojemników z mrożonkami. 

Dzięki wbudowanym w aplikację ikonom, obok mąki pszennej dodałem motyw kłosa, a przy soli morskiej małą falę. Moje domowe zapasy nigdy nie wyglądały tak czytelnie, profesjonalnie i po prostu ładnie.

Moje domowe biuro i wiecznie splątane kable to kolejne miejsce, które odzyskało sens. Plątanina pod biurkiem spędzała mi sen z powiek. Zamiast zgadywać, który czarny zasilacz należy do monitora, a który ładuje laptopa, wystarczyło owinąć przewody etykietą z krótkim opisem. 

Format 30 na 14 milimetrów sprawdza się tu dobrze - pasuje na wąskie krawędzie segregatorów, teczki z rachunkami czy na małe organizery z drobną elektroniką. 

Nawet porządki w garażu i kontrola terminów ważności stały się czystą przyjemnością. Szybki wydruk z datą otwarcia kosmetyku, precyzyjne oznaczenie śrubek w warsztatowych sorterach czy opisanie nieprzezroczystych pudeł z sezonowymi dekoracjami zajmuje mi dosłownie kilka sekund.

Z czym muszę się pogodzić za te 60 złotych

Niska cena wymusza konkretne ustępstwa i jestem tego w pełni świadomy. Tradycyjne drukarki marek dają ogromną swobodę żonglowania kasetami z taśmami o różnych szerokościach i kolorach, a ich laminowane wydruki są znacznie trwalsze i odporne na warunki atmosferyczne. Fakt: inne tanie modele termiczne dostępne w internecie pozwalają z kolei na druk na ciągłym papierze, co czasami bywa przydatne przy dłuższych opisach.

Korzystając z Fichero z Action, zostaję na stałe ograniczony do jednego (lub trzech, nieznacznie różniących się od siebie) konkretnego formatu gotowych etykiet. Brak szczegółowej dokumentacji technicznej, otwartego API czy oficjalnego spisu kompatybilnych nośników przypomina mi, że nie jest to sprzęt przeznaczony do profesjonalnych zastosowań magazynowych, a raczej zwykły gadżet wyjęty wprost ze sklepowego pudełka. I kogoś to dziwi?

Zestawiając to wszystko razem, ta minidrukarka to dla mnie strzał w dziesiątkę. Bezobsługowa technologia, brak wiszących kabli, długa praca na baterii i wygodne, gotowe etykiety sprawiły, że organizowanie przestrzeni stało się niesamowitą frajdą. Jeśli chcesz w końcu zapanować nad chaosem na swoim biurku, w kuchni czy w szafie i akceptujesz kompromisy taniego druku termicznego, ten gadżet odmieni twoje podejście do weekendowych porządków.

27.03.2026 08:07
Najnowsze
7:46
Google daje wyszukiwarce oczy i głos. Potężna nowość już w Polsce
Aktualizacja: 2026-03-27T07:46:41+01:00
7:00
Apple zabił legendę. Znika potężny Mac Pro
Aktualizacja: 2026-03-27T07:00:00+01:00
6:20
Nowy Abrams przyspiesza i to bardzo. Załoga ma całkowicie zniknąć
Aktualizacja: 2026-03-27T06:20:00+01:00
6:15
Armia zrobiła sklep z dronami. Klik i masz maszynę bojową
Aktualizacja: 2026-03-27T06:15:00+01:00
6:11
Znany sklep kombinuje na kaucji. Ma nas to przyzwyczaić
Aktualizacja: 2026-03-27T06:11:00+01:00
6:04
Najlepszy bombowiec wygląda dziwnie. Amerykanie coś kombinują
Aktualizacja: 2026-03-27T06:04:42+01:00
6:02
System kaucyjny zamieni domy w wylęgarnie robactwa. Koniec zimy, początek smrodu
Aktualizacja: 2026-03-27T06:02:07+01:00
21:04
YouTube oszalał i dręczył ludzi. "Masz udowodnić, że nie jesteś robotem"
Aktualizacja: 2026-03-26T21:04:03+01:00
20:44
5291 mAh to nowa średnia. Baterie w telefonach rosną najszybciej od lat
Aktualizacja: 2026-03-26T20:44:21+01:00
20:10
Samsung ma "szeroką" odpowiedź na składaka Apple'a. Wygląda niesamowicie
Aktualizacja: 2026-03-26T20:10:12+01:00
20:01
Windows 11 wraca do czasów Windowsa 10. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-03-26T20:01:15+01:00
19:29
Huawei odpala tańsze zegarki na Wielkanoc. Watch 5 za 1199 zł zamiast 1999 zł
Aktualizacja: 2026-03-26T19:29:35+01:00
18:39
Kosmiczny duet rozebrał Saturna na warstwy. Te zdjęcia przejdą do historii
Aktualizacja: 2026-03-26T18:39:07+01:00
18:07
Zajrzyj do szuflady i poszukaj starych telefonów. Teraz to się opłaca
Aktualizacja: 2026-03-26T18:07:08+01:00
17:42
Mecz z Albanią bez rwania sieci. Narodowy dostał potężne 5G
Aktualizacja: 2026-03-26T17:42:54+01:00
17:15
Polacy stworzyli Salamandrę. Ten odrzutowy dron to "technologiczna bomba"
Aktualizacja: 2026-03-26T17:15:37+01:00
16:14
Polsat Box Go z genialnym narzędziem. Tak to można oglądać mecze
Aktualizacja: 2026-03-26T16:14:33+01:00
15:33
Samsung dopieści One UI 9.0. Będzie pięknie
Aktualizacja: 2026-03-26T15:33:25+01:00
15:19
Kometa 3I/Atlas jako zbiornik z paliwem obcych. "Wyniki nie dają złudzeń"
Aktualizacja: 2026-03-26T15:19:05+01:00
14:44
Cobra Draco kosztuje mniej niż 450 zł i ma przewagę nad innymi tanimi fotelami - test
Aktualizacja: 2026-03-26T14:44:17+01:00
