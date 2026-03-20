Apple każe czekać na rewolucję jeszcze dłużej. Ogromne zaskoczenie

Apple nie pospieszy się i pierwszy składany smartfon pojawi się później niż zawsze. Producent każe czekać tym, którzy zdecydują się na rewolucję. 

Albert Żurek
iPhone Fold pierwszy
W tym roku Apple po raz pierwszy wejdzie w rynek składanych urządzeń. Kilka lat po konkurencji z Androidem debiut pierwszego iPhone’a - najprawdopodobniej modelu Ultra - ma odbyć się na jesień wraz z iPhone’ami 18 Pro (Max). Zwykłe telefony Apple’a będą jednak dostępne od razu, a składak z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 

Składany iPhone pojawi się później niż wszystkie modele

Z doniesień wynika, że Apple zamierza zmienić harmonogram wydawania smartfonów. Dotychczas wszystkie główne modele debiutowały co roku we wrześniu. Teraz wszystko się zmieni i debiut zostanie podzielony na dwie części:

  • jesień 2026 r. (wrzesień) - iPhone’y 18 Pro (Max) i składany iPhone;
  • wiosna 2027 r. (marzec) - iPhone’y 18, Air, 18e.

Fakt, że składany iPhone zadebiutuje i zostanie wprowadzony do przedsprzedaży we wrześniu, nie jest tutaj istotny. Według Tima Longa - analityka zajmującego się tematyką Apple - urządzenie trafi na półki sklepowe dopiero w grudniu. Standardowo przedsprzedaż smartfonów trwa ok. tygodnia. 

Oznacza to, że klienci będą musieli poczekać na swoje smartfony nawet trzy miesiące, zanim Apple dostarczy je do pierwszych użytkowników. Taka sytuacja nie jest jednak zupełnym zaskoczeniem. Właściwie w przeszłości Apple zrobił niemalże to samo. 

Wystarczy cofnąć się o 9 lat do 2017 r. i premiery iPhone’ów 8 oraz X. iPhone 8 (Plus) został wprowadzony do sprzedaży jeszcze we wrześniu, natomiast zupełnie odświeżony iPhone X stał się dostępny prawie dwa miesiące później - w listopadzie 2017 r. 

Zwykłe urządzenia z serii 18 Pro powinny z kolei być dostępne we wrześniu.

Czytaj też:

iPhone 18 Plus może powrócić w wielkim stylu. W to akurat nie wierzę

Analityk jednocześnie uważa, że Apple miałby przywrócić do żywych serię iPhone Plus. Firma zrezygnowała z większej wersji bazowego modelu wraz z zeszłorocznym iPhone’ami 17. Zamiast iPhone’a 17 Plus pojawił się zupełnie nowy, wyjątkowo smukły iPhone Air. 

Tim Long sugeruje, że na początku przyszłego roku tuż obok bazowej osiemnastki, 18e oraz Air 2. generacji Apple wprowadzi też iPhone’a 18 Plus. To o tyle interesujące doniesienie, że wcześniej nie słyszeliśmy doniesień na temat pojawienia się tego modelu. Osobiście uważam, iż to twierdzenie nie przełoży się na rzeczywistość. Dlaczego? Ponieważ Apple miałby wydać aż siedem, zamiast sześciu telefonów. 

Obecna oferta Apple’a składająca się z sześciu różnych iPhone’ów wcale nie pomaga w wyborze, a dodatkowy model utrudniłby sprawę. iPhone’y z dopiskiem Plus nigdy nie cieszyły się wielką popularnością. Nie widzę żadnego konkretnego powodu, aby firma miała powrócić do słabo sprzedającego się telefonu.

Albert Żurek
20.03.2026 20:57
Tagi: AppleiPhoneSkładane smartfony
Najnowsze
20:46
USA i Japonia położą łapę na metalach ziem rzadkich. Mamy przekichane
Aktualizacja: 2026-03-20T20:46:27+01:00
20:45
AMD poprawi ci grafikę w grach. Nie musisz nic dopłacać
Aktualizacja: 2026-03-20T20:45:42+01:00
20:43
Windows 11 ma problem z internetem. Uważaj
Aktualizacja: 2026-03-20T20:43:13+01:00
19:13
Ten słownik to hit Internetu. Tłumaczy korpobełkot
Aktualizacja: 2026-03-20T19:13:35+01:00
18:33
Będziesz gadać z wyszukiwarką Google. Koniec z pisaniem
Aktualizacja: 2026-03-20T18:33:21+01:00
17:52
Rosjanie atakują iPhone'y. Sprawdź, czy twój jest zagrożony
Aktualizacja: 2026-03-20T17:52:54+01:00
17:47
Zrobili kopię zapasową internetu. Mapy i Wikipedia przetrwają
Aktualizacja: 2026-03-20T17:47:47+01:00
17:36
iPhone ogarnia Windowsa 11 lepiej. Twój laptop może się schować
Aktualizacja: 2026-03-20T17:36:35+01:00
17:12
Wsadzą asteroidę do worka. Mają rozmach
Aktualizacja: 2026-03-20T17:12:11+01:00
17:10
Obejrzysz transmisję o rzadkich w Polsce ptakach. Orange zaskakuje
Aktualizacja: 2026-03-20T17:10:45+01:00
17:07
Najtańsze VPNy, które są tego warte. Te dwie usługi to prawdziwi killerzy stosunku ceny do jakości
Aktualizacja: 2026-03-20T17:07:57+01:00
16:36
SteamOS z potężną aktualizacją. Valve grzebie głęboko
Aktualizacja: 2026-03-20T16:36:53+01:00
16:35
Oszacowali, gdzie mogą być kosmici. Tam musimy szukać
Aktualizacja: 2026-03-20T16:35:49+01:00
14:48
Polska włącza nowe radary. Nasze niebo dostaje lepsze oczy
Aktualizacja: 2026-03-20T14:48:53+01:00
14:46
Koniec wolnego Androida. Google uprzykrzy życie
Aktualizacja: 2026-03-20T14:46:34+01:00
13:25
Samsung połączy się z iPhone'em. Idzie wyczekiwana rewolucja
Aktualizacja: 2026-03-20T13:25:25+01:00
12:40
Lepiej dbaj o zdrowie. Polscy lekarze diagnozują z ChatGPT
Aktualizacja: 2026-03-20T12:40:45+01:00
12:36
Meta nagle się rozmyśliła. Oczko w głowie Zuckerberga jednak nie znika
Aktualizacja: 2026-03-20T12:36:39+01:00
11:55
Wystarczą 2 minuty 2 razy dziennie z Oral-B iO10. Sprawdzamy topową szczoteczkę
Aktualizacja: 2026-03-20T11:55:09+01:00
11:33
Mapy Google wreszcie to naprawiły. Kluczowa funkcja ląduje na wierzchu
Aktualizacja: 2026-03-20T11:33:35+01:00
