Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek

YouTube stworzył kolejny powód do płacenia za abonament Premium. Serwis udostępnia nową, absurdalną funkcję dla tych, którzy pozbyli się reklam.

Albert Żurek
YouTube Premium AI
Pierwsi użytkownicy aplikacji YouTube Music otrzymują dostęp do generatora playlist opartego na sztucznej inteligencji. Niezależnie od platformy - czy korzystasz z Androida czy iOS - możesz poprosić AI, aby utworzyła ci nową składankę. Wystarczy polecenie tekstowe. Brzmi niedorzecznie, szczególnie że trzeba za to zapłacić.

YouTube Premium z funkcją tworzenia playlist sztuczną inteligencją

Opcja jest dostępna w aplikacji YouTube Music, która stanowi alternatywę dla Spotify. W zakładce Biblioteka (przycisk w prawym dolnym rogu), znajdziemy przycisk "Nowa", który dotychczas pozwalał tworzyć własne składanki oraz automatyczne playlisty dopasowane do gustów. YouTube jednak poinformował, że od teraz przycisk skrywa możliwość tworzenia playlist AI.

Rozwiązanie wymaga wprowadzenia polecenia, które normalnie wpisywalibyśmy do ChataGPT czy Gemini. Aby stworzyć playlistę z pomocą AI, należy podać szczegóły: gatunek muzyki, jaki ma zostać zawarty w środku, konkretnych wykonawców czy albumy. Rozwiązanie bazuje na modelach sztucznej inteligencji, a więc kompleksowo wykrywa kontekst i na tej podstawie stara się stworzyć składankę.

Zasada jest taka, że im bardziej precyzyjne polecenie, tym lepsze efekty. Trudno powiedzieć, jak bardzo pomocne będzie nowe rozwiązanie. Główną zaletą narzędzia jest fakt, że zostało zintegrowane w aplikacji. Użytkownik może zdać się na sztuczną inteligencję nie tylko w zakresie wyboru piosenek, ale też i tworzenia samych playlist.

Osobne czatboty takie jak ChatGPT czy Gemini są w stanie tworzyć składanki, lecz użytkownik musi ręcznie przenieść informacje do aplikacji. Opcja pozostaje niedostępna dla darmowych korzystających z serwisu. Wymagana jest tu subskrypcja YouTube Music Premium kosztująca 21,99 zł lub pakiet YouTube Premium kosztujący 29,99 zł, który obejmuje też opcję pozbycia się reklam z serwisu.

Czytaj też:

Spotify też wprowadziło podobne rozwiązanie

YouTube nie jest pierwszy, który pozwala tworzyć użytkownikom playlisty poleceniami wysyłanymi do AI. Spotify już wcześniej wprowadziło narzędzie Prompted Playlist w wersji beta, które wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu tworzenia składanek na podstawie poleceń. Rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne na wszystkich rynkach - w tym Polsce. Udostępnienie to jednak najprawdopodobniej kwestia czasu.

Obrazek główny: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Albert Żurek
10.02.2026 17:06
Tagi: SpotifySztuczna inteligencja (AI)YouTubeYouTube MusicYouTube Premium
