Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna

Z nowych doniesień wynika, że Meta obecnie jest w trakcie pracy nad Instants. Sama firma potwierdziła, że prototyp nowej, samodzielnej aplikacji już istnieje. Instagram ma jednak podobną funkcję od lat, więc trudno powiedzieć, dlaczego ktoś miałby chcieć tworzyć dedykowaną aplikację. Szczególnie że jej największy rywal już dawno ma za sobą swoje czasy świetności.

Meta z nową aplikacją. Kolejny projekt spóźniony o 10 lat

Meta ostatnimi czas skupia się na sztucznej inteligencji: w listopadzie 2025 r. gigant udostępnił Vibes - osobną aplikację pozwalającą tworzyć i edytować krótkie filmy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednocześnie gigant testuje aplikację społecznościową… bez ludzi, która ma zawierać treści wygenerowane wyłącznie przez AI.

Niedawno firma też ukatrupiła aplikację Messengera na komputery osobiste z Windowsem i macOS. Ostatnie kroki wyglądają tak jakby człowiek stracił w oczach producenta, lecz mam dobrą wiadomość. Nowa aplikacja Instants ma być w pełni dedykowana dla ludzi. Alessandro Paluzzi opublikował grafikę, która potwierdza istnienie nadchodzącego rozwiązania. Oprogramowanie ma służyć do udostępniania znikających zdjęć znajomym.

Aplikacja bazuje na podobnych założeniach co Snapchat - komunikator internetowy, który również wykorzystuje znikające zdjęcia. Platforma sygnowana duszkiem na żółtym tle tym sposobem stawia na prywatność. Ponownie odtworzenie znikającego zdjęcia wysyła powiadomienie, podobnie jak wykonanie zrzutu ekranu. W Messengerze i WhatsAppie możemy do woli zapisywać zdjęcia i filmy bez wiedzy drugiego użytkownika.

Problem jest taki, że Snapchat już ma za sobą lata świetności. Mówimy o pomyśle, który był popularny w 2016 r. Meta spóźniła się zatem 10 lat. Rzecznik firmy potwierdził istnienie Instants, lecz uważa, że "wewnętrzny prototyp nie jest poddawany testom zewnętrznym".

Instagram oferuje podobne rozwiązanie od wielu lat

Kolejny zasadniczy problem stanowi fakt, iż Instagram już wcześniej wdrożył funkcję znikających zdjęć. W 2020 r. udostępniono tryb znikających wiadomości i zdjęć w wiadomościach bezpośrednich - aby je wywołać, należy wykonać gest przeciągnięcia ekranu w górę. Wysyłając zdjęcia przez Instagrama również mamy możliwość sprawienia, aby ponowne odtworzenie zdjęcia nie było możliwe.

Nowa aplikacja jest zatem kompletnie bez sensu. Oby nie ujrzała światła dziennego.

Albert Żurek 10.02.2026 13:26

