Okulary czy ukryta kamera? Jest aplikacja dla zaniepokojonych

Inteligentne okulary nie są jedynie wytworem fantazji Hollywoodzkich reżyserów - za półtora tysiąca złotych możesz kupić choćby okulary Ray-Ban Meta. Gadżety tego typu są wyposażone w głośniki, mikrofon, wbudowane kamery i bezprzewodową łączność ze smartfonem - a wszystko to w opakowaniu, które wygląda jak zwykła para okularów. To z pewnością świetna sprawa dla entuzjastów nowinek technologicznych, ale niekoniecznie dla tych, którzy nie lubią idei niewidzialnych kamer wszędzie wokół.



Właśnie z myślą o tej drugiej grupie powstała aplikacja Nearby Glasses. To proste narzędzie na Androida, które ma ostrzegać użytkownika, gdy w pobliżu może znajdować się osoba nosząca włączone inteligentne okulary.

Nearby Glasses powiadomi cię, gdy w pobliżu pojawią się smart okulary

Aplikacja została stworzona przez Yvesa Jeanrenauda, socjologa zajmującego się hobbystycznie programowaniem. Jak tłumaczył w rozmowie z serwisem 404 Media, Yves traktuje swój projekt jako "małą część oporu przeciwko technologiom nadzoru".

Nearby Glasses skanuje otoczenie w poszukiwaniu tzw. pakietów danych wysyłanych w ramach Bluetooth Low Energy (BLE). Te pakiety danych są wysyłane przez urządzenia regularnie, by informować inne sprzęty o swojej obecności. Każdy producent korzysta z własnych identyfikatorów - i właśnie na nich opiera się działanie aplikacji.

Program przeszukuje sygnatury powiązane z firmami takimi jak Meta, EssilorLuxottica (partner Meta przy produkcji okularów Ray-Ban) czy Snap. Jeśli wykryje pasującą ramkę BLE, wyświetla powiadomienie: "Prawdopodobnie w pobliżu są smart okulary". Co ważne, aplikacja nie "widzi" kto konkretnie ma na sobie okulary, ani czy rzeczywiście nagrywa. Informuje jedynie, że w pobliżu znajduje się urządzenie o określonej sygnaturze producenta.

Powiadomienie z aplikacji Nearby Glasses

Twórca uczciwie przyznaje, że aplikacja nie jest doskonała. Może generować fałszywe alarmy - w testach 404 Media Nearby Glasses wykryła np. gogle VR Meta Quest 2 jako potencjalne inteligentne okulary. W przestrzeni publicznej to mniej prawdopodobny scenariusz, ale technicznie możliwy.

Nearby Glasses jest dostępna w sklepie Google Play oraz na GitHubie. Po instalacji użytkownik musi uruchomić Bluetooth i - w razie potrzeby - włączyć działanie aplikacji w tle. Interfejs jest surowy, z logiem debugowania pokazującym wykryte urządzenia Bluetooth.

Odpowiedź na rosnące obawy o prywatność

Popularność inteligentnych okularów rośnie, a wraz z nią – pytania o granice prywatności. Według doniesień The New York Times firma pracuje nad funkcją rozpoznawania twarzy o nazwie "Name Tag", która miałaby pozwolić użytkownikom identyfikować osoby w polu widzenia i pobierać o nich informacje za pośrednictwem asystenta AI.

Meta podkreśla, że analizuje kwestie bezpieczeństwa i prywatności, ale historia firmy pokazuje, że temat biometrii budzi uzasadnione kontrowersje. W przeszłości koncern zapłacił miliardy dolarów w ramach ugód dotyczących przetwarzania danych twarzy użytkowników.

Równolegle pojawiają się nieoficjalne projekty pokazujące, jak łatwo połączyć okulary z zewnętrznymi narzędziami rozpoznawania twarzy czy bazami danych. W 2024 r. dwóch studentów z Harvardu zaprezentowało, jak zestawić okulary Ray-Ban Meta z komercyjnym narzędziem do wyszukiwania twarzy, tworząc system zdolny do identyfikowania przypadkowych osób w przestrzeni publicznej.

Jeanrenaud nie ukrywa, że jego aplikacja jest jedynie półśrodkiem. "To technologiczne rozwiązanie społecznego problemu wyolbrzymionego przez technologię" - mówił w rozmowie z 404 Media. Socjolog nie chce budować fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a jedynie dać użytkownikom dodatkową warstwę świadomości.

Gdy ponad dekadę temu debiutowały Google Glass, ich użytkownicy bywali wyśmiewani, a nawet wypraszani z lokali. Sprzęt wyglądał futurystycznie i jednoznacznie sygnalizował swoją obecność. Obecnie sprzedawane smart okulary są trudne do odróżnienia od zwykłych okularów, co było głównym powodem podjęcia działania przez Jeanrenauda. Jeśli inteligentne okulary staną się tak powszechne jak smartfony, stałe pytanie o to, kto i kiedy nas nagrywa przestanie być atrybutem przeciętnego paranoika.

Zdjęcie główne: TannySolt / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 25.02.2026 16:36

