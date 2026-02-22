W kosmosie rozbrzmiewa chińska muzyka. Mają rozmach

Ładowanie...

Chińska załoga misji Shenzhou‑21 postanowiła udowodnić, że nawet 400 km nad Ziemią można świętować z rozmachem. Taikonauci Zhang Lu, Wu Fei i Zhang Hongzhang… zdecydowali się zrealizować w mikrograwitacji pełnoprawny, relatywnie profesjonalnie zmontowany klip muzyczny, w którym dowódca misji śpiewa o pięcioramiennej czerwonej fladze powiewającej w kosmosie. Brzmi tylko odrobinkę dystopijnie.

REKLAMA

Teledysk w stanie nieważkości - kosmiczna premiera na Nowy Rok

Wideo przedstawia taikonautów unoszących się w modułach Tiangong, przeplatając ujęcia z życia na stacji z montażem startów rakiet, spacerów kosmicznych i eksperymentów naukowych. Piosenkę wykonuje sam dowódca Zhang Lu, a refren - „niech pięcioramienna czerwona flaga powiewa wysoko w przestrzeni” - ma podkreślać rosnące ambicje Państwa Środka w eksploracji kosmosu. To pierwszy raz, kiedy chińska załoga nagrała tak rozbudowany materiał artystyczny w przestrzeni kosmicznej. W kategorii „najbardziej nietypowy teledysk roku” konkurencja ma pod górkę.

Czytaj też:

Oprócz teledysku załoga przygotowała pełną celebrację Nowego Roku - z tradycyjnymi dekoracjami, czerwonymi lampionami, papierowymi wycinankami i oczywiście jedzeniem. W menu znalazły się m.in. pierożki z wieprzowiną i liliowcem, symbolizujące szczęście i dobrobyt. Astronauci chwalili się także świeżo pieczonym ciastem - nowością, bo dopiero od niedawna Tiangong dysponuje piekarnikiem zdolnym do pracy w mikrograwitacji.

Dla dwóch członków załogi - Wu Fei i Zhang Hongzhanga - był to pierwszy Nowy Rok spędzony poza Ziemią. Obaj podkreślali, że choć tęsknią za rodzinami, to możliwość celebrowania święta w kosmosie jest dla nich ogromnym zaszczytem. Wu Fei życzył widzom „bezpiecznej i gładkiej drogi naprzód”, a Zhang Hongzhang - naukowiec z zamiłowaniem do poezji - mówił o „pisaniu nowych rozdziałów w gwiazdach”.

Ponad 100 dni w kosmosie

Wizualizacja stacji kosmicznej Tiangong z Tianhe w środku, Wentian po lewej, Mengtian po prawej, statkiem towarowym Tianzhou zadokowanym na rufie i dwoma statkami załogi Shenzhou przy przednim węźle dokującym

Misja Shenzhou‑21 trwa już ponad sto dni, a załoga realizuje intensywny program badań, konserwacji sprzętu i testów technologicznych. Warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku sytuacja była napięta - poprzednia załoga została „uziemiona” na orbicie po tym, jak podejrzany odłamek kosmiczny uszkodził jeden z dokujących statków. Na szczęście problem rozwiązano, a obecna misja przebiega bez zakłóceń.

REKLAMA

Ukończona w 2022 r. Tiangong staje się coraz bardziej zaawansowanym laboratorium orbitalnym. W ostatnich miesiącach przeprowadzono tam pierwsze wspólne eksperymenty z krajami ASEAN, co pokazuje, że Chiny chcą budować szerszą współpracę międzynarodową - choć oczywiście na własnych zasadach. W końcu, skoro można nagrać teledysk 400 km nad Ziemią, to granice są już tylko umowne.

REKLAMA

Maciej Gajewski 22.02.2026 07:10

Ładowanie...