Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Pierwszy składany iPhone ma wziąć za priorytet wytrzymałość. Ekran nie będzie rysował się od samego patrzenia.
Największą obawą podczas wyboru składanego smartfonu jest kwestia wytrzymałości. Wiele osób obawia się uszkodzeń elastycznego ekranu, który nie jest wykonany z trwałego, odpornego na zarysowania i stłuczenia szkła hartowanego. Apple w pierwszym modelu ma jednak szczególnie zadbać o odporność. Lepiej niż konkurencja.
Składany iPhone z wyjątkowo wytrzymałym ekranem
Z najnowszego raportu z Korei Południowej wynika, że Apple obierze nieco inny kierunek jeśli chodzi o wybór materiałów zastosowanych w wyświetlaczu składanego iPhone’a pierwszej generacji.
Ma użyć poliimidowej folii ochronnej dla składanego wyświetlacza wyposażonego w ultracienkie szkło. Firma skłaniała się w stronę folii wykonanej z politereftalanu etylenu lub PET, ale finalnie producent ma zastosować poliamidową powłokę. Jeśli te nazwy wam nic nie mówią - spokojnie.
Nie będę skupiał się na szczegółowym omawianiu poszczególnych materiałów. Musicie jednak wiedzieć, że poliimid to materiał powszechnie wykorzystywany w elektronice użytkowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością termiczną. Jest też drogi w produkcji, ale może idealnie pasować do pierwszego składaka Apple'a.
W odróżnieniu od klasycznych smartfonów, w składanych modelach każdy producent zabezpiecza wyświetlacz dodatkową, fabrycznie naklejoną folią ochronną. Nie można jej odrywać, ponieważ stanowi integralną część elastycznego ekranu i osłania go. Jeśli zarysujemy powłokę, najczęściej jest to właśnie folia. Producenci oferują usługi wymiany tego elementu.
Samsung i konkurenci w swoich urządzeniach korzystają z innych, mniej trwałych materiałów w foliach ochronnych. Jak twierdzi Sammobile, Samsung od drugiej generacji Z Folda ma implementować folie bazujące na PET oferujące mniejszą odporność na zarysowania.
Składany iPhone będzie korzystać z ekranu Samsunga
Niezależnie od wykorzystanego materiału ochronnego ekran pierwszego składaka Apple’a zostanie wyprodukowany przez Samsunga. Trudno powiedzieć, jak bardzo decyzja o wykorzystaniu innego materiału w folii ochronnej wpłynie na trwałość wyświetlacza. Obecnie oczekujemy wiele, lecz wszystko zweryfikuje się po premierze, która jest oczekiwana na wrzesień 2026 r.