Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość

Największą obawą podczas wyboru składanego smartfonu jest kwestia wytrzymałości. Wiele osób obawia się uszkodzeń elastycznego ekranu, który nie jest wykonany z trwałego, odpornego na zarysowania i stłuczenia szkła hartowanego. Apple w pierwszym modelu ma jednak szczególnie zadbać o odporność. Lepiej niż konkurencja.

Składany iPhone z wyjątkowo wytrzymałym ekranem

Z najnowszego raportu z Korei Południowej wynika, że Apple obierze nieco inny kierunek jeśli chodzi o wybór materiałów zastosowanych w wyświetlaczu składanego iPhone’a pierwszej generacji.

Ma użyć poliimidowej folii ochronnej dla składanego wyświetlacza wyposażonego w ultracienkie szkło. Firma skłaniała się w stronę folii wykonanej z politereftalanu etylenu lub PET, ale finalnie producent ma zastosować poliamidową powłokę. Jeśli te nazwy wam nic nie mówią - spokojnie.

Nie będę skupiał się na szczegółowym omawianiu poszczególnych materiałów. Musicie jednak wiedzieć, że poliimid to materiał powszechnie wykorzystywany w elektronice użytkowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością termiczną. Jest też drogi w produkcji, ale może idealnie pasować do pierwszego składaka Apple'a.

W odróżnieniu od klasycznych smartfonów, w składanych modelach każdy producent zabezpiecza wyświetlacz dodatkową, fabrycznie naklejoną folią ochronną. Nie można jej odrywać, ponieważ stanowi integralną część elastycznego ekranu i osłania go. Jeśli zarysujemy powłokę, najczęściej jest to właśnie folia. Producenci oferują usługi wymiany tego elementu.

Samsung i konkurenci w swoich urządzeniach korzystają z innych, mniej trwałych materiałów w foliach ochronnych. Jak twierdzi Sammobile, Samsung od drugiej generacji Z Folda ma implementować folie bazujące na PET oferujące mniejszą odporność na zarysowania.

Składany iPhone będzie korzystać z ekranu Samsunga

Niezależnie od wykorzystanego materiału ochronnego ekran pierwszego składaka Apple’a zostanie wyprodukowany przez Samsunga. Trudno powiedzieć, jak bardzo decyzja o wykorzystaniu innego materiału w folii ochronnej wpłynie na trwałość wyświetlacza. Obecnie oczekujemy wiele, lecz wszystko zweryfikuje się po premierze, która jest oczekiwana na wrzesień 2026 r.

Albert Żurek 09.02.2026 19:49

