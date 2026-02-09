Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość

Pierwszy składany iPhone ma wziąć za priorytet wytrzymałość. Ekran nie będzie rysował się od samego patrzenia. 

Albert Żurek
składany iphone ekran
REKLAMA

Największą obawą podczas wyboru składanego smartfonu jest kwestia wytrzymałości. Wiele osób obawia się uszkodzeń elastycznego ekranu, który nie jest wykonany z trwałego, odpornego na zarysowania i stłuczenia szkła hartowanego. Apple w pierwszym modelu ma jednak szczególnie zadbać o odporność. Lepiej niż konkurencja.

REKLAMA

Składany iPhone z wyjątkowo wytrzymałym ekranem

Z najnowszego raportu z Korei Południowej wynika, że Apple obierze nieco inny kierunek jeśli chodzi o wybór materiałów zastosowanych w wyświetlaczu składanego iPhone’a pierwszej generacji.

Ma użyć poliimidowej folii ochronnej dla składanego wyświetlacza wyposażonego w ultracienkie szkło. Firma skłaniała się w stronę folii wykonanej z politereftalanu etylenu lub PET, ale finalnie producent ma zastosować poliamidową powłokę. Jeśli te nazwy wam nic nie mówią - spokojnie. 

Nie będę skupiał się na szczegółowym omawianiu poszczególnych materiałów. Musicie jednak wiedzieć, że poliimid to materiał powszechnie wykorzystywany w elektronice użytkowej. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością termiczną. Jest też drogi w produkcji, ale może idealnie pasować do pierwszego składaka Apple'a.

W odróżnieniu od klasycznych smartfonów, w składanych modelach każdy producent zabezpiecza wyświetlacz dodatkową, fabrycznie naklejoną folią ochronną. Nie można jej odrywać, ponieważ stanowi integralną część elastycznego ekranu i osłania go. Jeśli zarysujemy powłokę, najczęściej jest to właśnie folia. Producenci oferują usługi wymiany tego elementu.

Samsung i konkurenci w swoich urządzeniach korzystają z innych, mniej trwałych materiałów w foliach ochronnych. Jak twierdzi Sammobile, Samsung od drugiej generacji Z Folda ma implementować folie bazujące na PET oferujące mniejszą odporność na zarysowania.

Czytaj też:

REKLAMA

Składany iPhone będzie korzystać z ekranu Samsunga

Niezależnie od wykorzystanego materiału ochronnego ekran pierwszego składaka Apple’a zostanie wyprodukowany przez Samsunga. Trudno powiedzieć, jak bardzo decyzja o wykorzystaniu innego materiału w folii ochronnej wpłynie na trwałość wyświetlacza. Obecnie oczekujemy wiele, lecz wszystko zweryfikuje się po premierze, która jest oczekiwana na wrzesień 2026 r. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
09.02.2026 19:49
Tagi: AppleiPhoneSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
15:50
VPN już ci nie pomoże. Nie obejrzysz meczu
Aktualizacja: 2026-02-09T15:50:38+01:00
15:13
Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:51+01:00
14:47
W kasach samoobsługowych wydajemy więcej. "Brak kontaktu z drugim człowiekiem"
Aktualizacja: 2026-02-09T14:47:50+01:00
13:57
Przyjdziesz dla kawy, zostaniesz dla pianki. Philips 8000 LatteGo Pro rządzi w mojej kuchni
Aktualizacja: 2026-02-09T13:57:26+01:00
12:37
Pancerna pięść Warszawy rośnie w siłę. Bestie z USA już w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-09T12:37:17+01:00
11:37
PKP Intercity szykuje opcję, na którą czekam od lat. Jeździsz i masz tanie bilety
Aktualizacja: 2026-02-09T11:37:20+01:00
11:32
Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę
Aktualizacja: 2026-02-09T11:32:36+01:00
10:36
Kometa 3I/Atlas dosłownie eksplodowała. Cegiełkami życia
Aktualizacja: 2026-02-09T10:36:13+01:00
9:19
InPost zmienia właściciela. Potężne przejęcie
Aktualizacja: 2026-02-09T09:19:26+01:00
9:01
Apple za chwilę zaleje nas nowym sprzętem. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2026-02-09T09:01:20+01:00
8:54
Potop w warszawskim Metrze. W ruch poszły wiadra
Aktualizacja: 2026-02-09T08:54:28+01:00
7:48
PlayStation 6 z pierwszymi konkretami. Dwie wiadomości - dobra i zła
Aktualizacja: 2026-02-09T07:48:03+01:00
7:01
Autopilot to Filipińczyk przed laptopem. Magia kończyła się na skrzyżowaniu 
Aktualizacja: 2026-02-09T07:01:25+01:00
6:26
Android obsłuży cudowny standard. Teraz pora na Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T06:26:20+01:00
6:25
Zagadkowy uskok tektoniczny w Polsce. Ziemia przesunęła całe bloki skał
Aktualizacja: 2026-02-09T06:25:01+01:00
6:23
LOT tańszy od Pendolino? Sprawdzam nową trasę nad morze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:23:25+01:00
6:15
Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze
Aktualizacja: 2026-02-09T06:15:00+01:00
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface RT to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA