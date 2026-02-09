Nadchodzi pogodowy koszmar. Polską Saharę poczujesz w płucach

Ładowanie...

Jeśli zima nie zostawi nam zapasu wilgoci, a wiosną przyjdą mocniejsze wiatry, to odsłonięta ziemia zacznie pracować niczym rozsypany proszek. Pył łatwiej się uniesie, widoczność będzie na tragicznym poziomie, a Polska Sahara przestanie być tylko porównaniem. Co się stanie, gdy pył nie tylko zatańczy nad polami, ale trafi do powietrza, którym oddychamy i zaczyna być widoczny w pomiarach PM10 oraz PM2,5?

Sucha wiosna to idealny zapalnik dla pyłu

Na przełomie zimy i wiosny roślinność nie zawsze nadąża ze stworzeniem gęstego dywanu, który trzyma glebę w ryzach. Jeśli do tego nie ma zapasu wody, powierzchnia ziemi robi się lekka, sypka i podatna na podrywanie. Wtedy uruchamia się erozja wietrzna, czyli proces, w którym wiatr dosłownie wyrywa z gruntu drobne cząstki i niesie je dalej.

Erozja wietrzna zaczyna się dokładnie wtedy, gdy wiatr przekroczy pewien próg siły oddziaływania na powierzchnię gruntu. Nie chodzi o średnią prędkość z prognoz IMGW, tylko o to, co robią porywy tuż przy ziemi. Gdy powierzchnia jest sucha i rozluźniona (a więc cząstki słabiej sklejone przez wodę), wiatr może uruchomić dwa powiązane procesy.

Pierwszy to saltacja: większe ziarna piasku i drobnego materiału zaczynają podskakiwać, uderzając w podłoże jak mikromłotki. To mechanizm, który wybija w powietrze jeszcze drobniejsze frakcje. Drugi proces to unoszenie w zawiesinie: najdrobniejsze cząstki trafiają wyżej i potrafią utrzymywać się w atmosferze długo, przemieszczając się na duże odległości. Z punktu widzenia człowieka najważniejsze jest właśnie to drugie, bo to ono buduje epizody pyłu zawieszonego.

Właśnie dlatego sucha wiosna jest tak newralgiczna. Już na starcie sezonu roślinność często nie zdążyła jeszcze zamknąć powierzchni, a gleba bywa najbardziej podatna na rozkruszenie i wywiewanie. W takim układzie kilka dni porywistego wiatru nie musi tworzyć widowiskowej ściany piasku, żeby uruchomić ogromny problem jakości powietrza.

PM10 i PM2.5 rozwalą ci płuca

PM to skrót od particulate matter – cząstek zawieszonych w powietrzu. Tak naprawdę interesują nas dwie frakcje, bo są standardowo mierzone i raportowane.

PM10 to cząstki o średnicy do 10 mikrometrów. PM2.5 to cząstki do 2,5 mikrometra, czyli znacznie drobniejsze. Im mniejsze cząstki, tym łatwiej wchodzą głębiej w układ oddechowy i tym trudniej organizmowi się ich pozbyć w naturalny sposób.

WHO w swoich wytycznych jakości powietrza podkreśla, że zanieczyszczenia pyłowe wiążą się z ryzykiem zdrowotnym i że znaczenie mają zarówno epizody krótkotrwałe, jak i ekspozycja długotrwała. To nie jest więc dyskusja o komforcie na spacerze, tylko o skali obciążenia, szczególnie u osób wrażliwych.

To nie tylko pył z Sahary. Lokalnie też możemy mieć spory problem

Media bardzo łatwo przykleją etykietę pyłu znad Sahary do każdego żółtego nalotu, który widujemy wiosną i latem na ulicach, samochodach czy oknach. Oczywiście mamy cyklicznie problem z saharyjskim piaskiem, a instytucje państwowe nieraz ostrzegały, że taki napływ może podnosić stężenia PM10 w pomiarach. Ale wiosenne epizody pyłowe mogą mieć też zupełnie przyziemne źródło: naszą własną, przesuszoną powierzchnię.

Jak zauważa Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN w rozmowie z portalem Nauka w Polsce, deficyt wodny budował się w Polsce przez długie lata, a tegoroczna premia w postaci śniegu jest bardzo skromna. To właśnie ten deficyt sprawia, że wejdziemy w kolejną wiosnę bez naturalnego magazynu wody w postaci śniegu. A im mniej wody w glebie, tym więcej piasku w powietrzu.

Jeśli warunki w kraju są niekorzystne, pył nie musi przychodzić z tysięcy kilometrów. Może powstać na miejscu, a potem zostać rozprowadzony regionalnie. Badania modelowe dla Europy pokazują, że pył unoszony przez wiatr potrafi istotnie wpływać na stężenia cząstek zawieszonych, zależnie od pogody i regionu. To oznacza, że w praktyce możesz mieć pustynny efekt bez pustyni w tle.

Co robić, kiedy zacznie być naprawdę niebezpiecznie?

Epizod pyłowy potrafi być zdradliwy. Z pozoru wygląda niegroźnie: lekko zamglone powietrze, przygaszone słońce, delikatna suchość w gardle. Ale to właśnie nasz organizm często pierwszy daje sygnał, że coś jest nie tak – pojawia się drapanie w gardle, łzawienie oczu, uczucie duszności. Dla osób z astmą, alergiami czy problemami krążeniowymi to realne obciążenie, a dzieci i seniorzy odczuwają je szczególnie mocno.

Jeśli wiatr w suchy dzień ma materiał do podrywania, to ekspozycja rośnie. Oznacza to kilka zachowań, które w pyłowe dni mają sens.

Sprawdzaj bieżące wskazania PM10 i PM2.5 w swojej okolicy, zamiast ufać wyłącznie temu, jak wygląda niebo.

W najbardziej wietrznych godzinach ogranicz intensywny wysiłek na zewnątrz, zwłaszcza jeśli masz wrażliwe drogi oddechowe.

Jeśli odczuwasz podrażnienie oczu i gardła, traktuj to jako sygnał ostrzegawczy.

Jeśli jesteś kierowcą, to szczególnie uważaj na otwartych odcinkach tras w pobliżu pól. Miejscowe podmuchy pyłu potrafią gwałtownie ograniczyć widoczność.

Ostrzeżenie o suchej wiośnie i zamieciach pyłowych było w gruncie rzeczy ostrzeżeniem o krajobrazie, który traci wodę i stabilność. Konsekwencje nie kończą się na wyschniętych polach i pękającej ziemi. Gdy wiatr dostaje do dyspozycji sypką powierzchnię, zaczyna działać niczym fabryka pyłu, a pył ma jedną wyjątkowo nieprzyjemną właściwość: potrafi wejść w powietrze, w dane i w człowieka.

Marcin Kusz 09.02.2026

