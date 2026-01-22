Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?

Ładowanie...

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" – brzmi komunikat, który otrzymali odbiorcy na terenie powiatu tomaszowskiego i radzyńskiego (woj. lubelskie), Białegostoku, Łomży, Suwłak (woj. podlaskie), powiatu ełckiego (woj. warmińsko-mazurskie) oraz powiatu nowatorskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego (woj. małopolskie). Ostrzeżenie dotarło też do mieszkańców Krakowa.

Wiadomość wzbudziła wiele emocji w Krakowie. We wtorek z powodu smogu miasto zdecydowało się wprowadzić bezpłatną komunikację miejską. W środę za przejazdy autobusami i tramwajami trzeba jednak znowu płacić. To niektórych zdziwiło, a nawet zdenerwowało. Wczoraj było źle i transport publiczny był za darmo, dziś też jest – o czym świadczy nie tylko Alert RCB, ale też mapy monitorujące jakość powietrza – ale jazda na gapę może być surowo karana. Brak konsekwencji?

"Dziś MPK już hajs zbiera, jeden dzień darmowej komunikacji uzdrowił Kraków" – ironizuje jeden z komentatorów na Facebooku

W odpowiedzi na ten wpis przedstawiciele miasta wyjaśnili, że decyzje o wprowadzaniu bezpłatnej komunikacji miejskiej "nie są podejmowane uznaniowo".

Opierają się na kryteriach uchwalonych przez Radę Miasta Krakowa i obowiązujących od 1 stycznia 2018. Darmowe przejazdy są uruchamiane na podstawie prognozy jakości powietrza IMGW na kolejną dobę lub – w określonych przypadkach – na podstawie pomiarów z godz. 3.00, gdy stężenie PM10 przekracza 150 µg/m³. Jeśli te progi nie zostaną spełnione, bezpłatna komunikacja nie może zostać wprowadzona, nawet gdy jakość powietrza jest odczuwana jako zła.

Miasto dodało również, że dziś jakość powietrza jest "troszeczkę lepsza od wczorajszej". Marna to pociecha, skoro mieszkańcom radzi się jednak, aby zostali w domach.

Nie brakuje też głosów o tym, że Strefa Czystego Transportu zawiodła

W końcu miała pomóc walczyć z zanieczyszczonym powietrzem, drwią komentatorzy, a problem smogu dalej istnieje. Podobnie jak wysyp wczorajszych komentarzy, tak i te nowe bazują na niewiedzy.

Do zarzutów odniosło się miasto we wpisie na oficjalnej stronie.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z dwutlenkiem azotu, oznaczanym jako NO₂. To zanieczyszczenie pochodzi głównie ze spalania paliw kopalnych w silnikach samochodowych. W Krakowie aż około osiemdziesiąt procent tego związku w powietrzu pochodzi z transportu drogowego. (…) stężenia dwutlenku azotu są bardzo lokalne (do 200 m) i utrzymują się na podobnym poziomie przez cały rok. To dlatego, że transport drogowy ma mniej więcej takie samo natężenie niezależnie od pory roku.

Walka z dwutlenkiem azotu wymaga natomiast przede wszystkim ograniczenia emisji z transportu drogowego, stąd decyzja o wprowadzeniu SCT. Tymczasem aktualne problemy ze złym powietrzem wynikają z wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Chociaż w Krakowie udało się "praktycznie wyeliminować emisję z indywidualnych gospodarstw domowych", tak kopciuchy kopcą w sąsiedztwie Krakowa. Jako że pyły mogą być przenoszone na znaczne odległości, Kraków cierpi przez sąsiadów.

- Wokół Krakowa wciąż dymi nawet 13 tys. kopciuchów. Kraków wykonał swoje zadanie, ale nasi sąsiedzi niestety nie. O czyste powietrze walczymy na wielu polach, dlatego pieniądze, które wygeneruje strefa przekażemy w całości (po odjęciu kosztów funkcjonowania SCT) gminom ościennym z przeznaczeniem na wymianę kopciuchów czy budowę parkingów park&ride – komentował prezydent Aleksander Miszalski we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

To tylko pokazuje, jak ważna, a zarazem trudna jest walka z zanieczyszczonym powietrzem. Przyczyny mogą być różne, a tymczasem niektórzy oczekiwaliby, że jedno rozwiązanie wyeliminuje wszelkie źródła nieszczęścia.

Adam Bednarek 22.01.2026 06:12

