REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja

Poczta Polska miała stać się znacznie ważniejszym graczem na rynku automatów paczkowych, ale na ostatniej prostej doszło do zaskakującego oświadczenia.

Adam Bednarek
poczta
REKLAMA

Wszystko wydawało się ustalone. We wrześniu informowano, że Poczta Polska przejmie spółkę Orlen Paczka od obecnego 100-procentowego udziałowca – Orlenu. Pogłoski o takiej transakcji pojawiały się od dawna, a jesienią słowo ciałem się stało. Tyle że dość kruchym i wątłym.

Orlen i Poczta Polska wspólnie zdecydowały o odstąpieniu od realizacji porozumienia dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską - poinformował Orlen w komunikacie.

REKLAMA

Co się stało? Nie wiadomo. O przyczynach nie poinformowano.

A plany były więcej niż ambitne

Przytoczmy tylko wrześniowe wypowiedzi. Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen, mówił wówczas, że "projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego". Zapowiadano "skokowe zwiększenie skali działania" i ponad 30 tys. punktów odbioru "budujących mocną przewagę konkurencyjną". Wprawdzie chodziło nie tylko o same automaty paczkowe, ale i tak liczba mogła robić wrażenie.

– Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z ORLEN zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – zapowiadał Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

Z danych portalu Cashless.pl wynika, że na koniec IV kw. 2025 r. Orlen posiadał 7,7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska ma ich tylko 2,2 tys. Do lidera, InPostu, mającego prawie 28 tys. maszyn, i tak by dużo brakowało, ale połączenie pozwoliłoby Poczcie urosnąć. I gonić resztę stawki.

Póki co jednak "duży, krajowy gracz kurierski" zaistniał jedynie w planach.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
03.02.2026 10:24
Tagi: automaty paczkoweE-commerceOrlenpoczta polska
Najnowsze
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA