Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja

Ładowanie...

Wszystko wydawało się ustalone. We wrześniu informowano, że Poczta Polska przejmie spółkę Orlen Paczka od obecnego 100-procentowego udziałowca – Orlenu. Pogłoski o takiej transakcji pojawiały się od dawna, a jesienią słowo ciałem się stało. Tyle że dość kruchym i wątłym.

Orlen i Poczta Polska wspólnie zdecydowały o odstąpieniu od realizacji porozumienia dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polską - poinformował Orlen w komunikacie.

REKLAMA

Co się stało? Nie wiadomo. O przyczynach nie poinformowano.

A plany były więcej niż ambitne

Przytoczmy tylko wrześniowe wypowiedzi. Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlen, mówił wówczas, że "projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego". Zapowiadano "skokowe zwiększenie skali działania" i ponad 30 tys. punktów odbioru "budujących mocną przewagę konkurencyjną". Wprawdzie chodziło nie tylko o same automaty paczkowe, ale i tak liczba mogła robić wrażenie.

– Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z ORLEN zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – zapowiadał Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.

Z danych portalu Cashless.pl wynika, że na koniec IV kw. 2025 r. Orlen posiadał 7,7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska ma ich tylko 2,2 tys. Do lidera, InPostu, mającego prawie 28 tys. maszyn, i tak by dużo brakowało, ale połączenie pozwoliłoby Poczcie urosnąć. I gonić resztę stawki.

Póki co jednak "duży, krajowy gracz kurierski" zaistniał jedynie w planach.

Czytaj też:

REKLAMA

REKLAMA

Adam Bednarek 03.02.2026 10:24

Ładowanie...