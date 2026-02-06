W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości

Ładowanie...

PKP Intercity poinformowało o współpracy z Worldline Polska. W ramach projektu w pociągach PKP Intercity wdrożono mobilne zintegrowane rozwiązanie płatnicze, które łączy aplikację Tap on Mobile z aplikacją konduktorską PKP Intercity.

Przewoźnik opisuje, że wszystkie funkcje niezbędne do obsługi pasażerów – sprzedaż i kontrola biletów, płatności zbliżeniowe oraz generowanie paragonów – są teraz dostępne w jednym, poręcznym urządzeniu. Wydawać by się mogło, że to ułatwienie przede wszystkim dla pracowników PKP Intercity, ale pasażerowie też skorzystają.

- Rozwiązanie to znacznie usprawnia proces sprzedaży biletów w trakcie podróży, zwiększając komfort zarówno pasażerów, jak i personelu pociągu. Konduktorzy mogą teraz obsługiwać transakcje bezpośrednio ze swoich urządzeń mobilnych, co skraca czas obsługi i eliminuje niedogodności związane z noszeniem dodatkowego sprzętu. Tap on Mobile to również krok w kierunku bardziej ekologicznego i nowoczesnego sposobu dokonywania płatności, zgodnego z trendami w zakresie mobilności i cyfryzacji usług publicznych – opisuje Artur Żymańczyk, Country Manager w Worldline Polska.

Dzięki technologii NFC aplikacja umożliwia bezkontaktowe płatności kartą, telefonem lub smartwatchem, a także za pomocą kodu BLIK - bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu.

Z kolei jak mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, płatności w pociągach będą jeszcze szybsze.

- Każdego miesiąca z naszych usług korzystają miliony osób. Pasażerowie są dla nas priorytetem, a ich komfort jest naszym celem. Współpraca z partnerem takim jak Worldline Polska przynosi znaczące korzyści, również dla naszych drużyn konduktorskich. Zależy nam na prostych i intuicyjnych rozwiązaniach dla podróżnych, a integracja Tap on Mobile z aplikacją konduktorską właśnie to zapewnia – przekonuje prezes przewoźnika.

Dobrze, że PKP Intercity nie zapomina o tradycyjnej sprzedaży

Najwięcej biletów sprzedaje się jednak dziś w sieci. Z podsumowania 2025 r. wynika, że w ubiegłym roku 42 proc. biletów zostało kupionych poprzez stronę internetową PKP Intercity, a 23 proc. w aplikacji mobilnej. To wygodne i szybkie – przewoźnik cytuje ankiety, z których wynika, że 86 proc. klientów oceniło zakup biletu w aplikacji jako łatwy i szybki – ale też trzeba przyznać, że innych kanałów brakuje. Kasa na dworcu to nie jest aż tak częsty widok jak kiedyś.

Właśnie dlatego alternatywą pozostaje kupno biletu u konduktora. Jeśli na danym dworcu kasa jest nieczynna lub jej nie ma, wówczas pracownik nie pobiera żadnej opłaty. Nie płacą też m.in. osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się oraz te, które ukończyły 70 lat. Jeśli ktoś nie zdążył skorzystać z kasy biletowej i nie kupił biletu wcześniej w sieci, musi dopłacić u konduktora 20 zł. Teraz jednak jest pociecha, bo cały proces zajmie mniej czasu.

Adam Bednarek 06.02.2026 06:11

