Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem

Wraca promocja na usługę Perplexity Pro za darmo. Ci, którzy wcześniej odebrali pakiet za 0 zł z pomocą kodu T-Mobile będą mogli przedłużyć pakiet na kolejny rok.

Albert Żurek
Reddit Perplexity scrapowanie
Magentowy operator rok temu ogłosił współpracę z firmą Perplexity oferującą wyszukiwarkę internetową bazującą na sztucznej inteligencji. W efekcie klienci T-Mobile mogli odebrać 12 mies. abonamentu Perplexity Pro za 0 zł, który bez kodu kosztuje ok. 930 zł. Firma pozwala przedłużyć plan dla obecnych użytkowników bez dodatkowych opłat.

Perplexity Pro na rok za darmo dla tych, którzy nie anulowali subskrypcji

Jeśli dotychczas korzystaliście z rocznego planu Perplexity Pro z programu lojalnościowego Magenta Moments prawdopodobnie zauważyliście, że pakiet powoli się kończy. Aby zabezpieczyć się przed pobraniem środków najłatwiej było usunąć metodę płatności z konta - czyli kartę płatniczą (także tą wirtualną). Jeśli to zrobiliście, macie ogromne szczęście.

Jak donosi użytkownik serwisu Pepper dotychczasowe subskrypcje, które zostały wstrzymane ze względu brak aktywnej metody płatności mogą zostać przedłużony o kolejny rok. Aby to zrobić, należy wykonać kilka kroków:

  • wejść na stronę internetową Perplexity, kliknąć awatar profilu oraz zakładkę Konto;
  • znaleźć sekcję Twoja subskrypcja oraz kliknąć Wyświetl szczegóły;
  • dodać nową kartę do metody płatności - może być np. wirtualna z Revoluta, na którym nie mamy środków;
  • wybrać plan Pro roczny za 999 zł lub 200 dol. i przy rozliczeniu powinno widnieć 0 zł.

Dzięki temu możemy przedłużyć subskrypcję aż do lutego 2027 r. bez dodatkowego płacenia. Później da się ją od razu anulować, bo to wariant roczny. Wcześniej w ramach pakietu T-Mobile dostaliśmy kod rabatow, który obniżał miesięczną opłatę do 0 zł. 

W ustawieniach należy znaleźć zakładkę Twoja Subskrypcja i kliknąć Wyswietl szczegóły

Jeśli ten sposób wam nie zadziała, może to wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, możecie mieć nadal aktywną subskrypcję Perplexity Pro. Przypomnę, że operator wrócił z promocją pod koniec 2025 r. Drugi powód to ręczne anulowanie subskrypcji. 

Sam wcześniej zrezygnowalem z Perplexity Pro, bo kończył się darmowy okres. Nie usuwałem jednak metody płatności z konta i niedawno otrzymałem wiadomość, że 4 lutego zostałem przeniesiony na podstawowy plan Perplexity Free. Ta decyzja sprawiła, że nie mogę skorzystać z usługi przez kolejny rok za darmo. Wszystko dlatego, że anulowałem abonament. Jeśli zrobiliście to samo, najprawdopodobniej również nie przedłużycie subskrypcji o kolejny rok. 

Albert Żurek
05.02.2026 18:20
Tagi: ChatbotPerplexitypromocjeSztuczna inteligencja (AI)
