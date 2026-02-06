Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest

Ładowanie...

Pamiętacie owczy pęd na kopiowanie z TikToka formatu krótkich pionowych filmików? Teraz podobna sytuacja ma miejsce z aplikacjami do dzielenia się treściami wygenerowanymi przez AI. Tym razem w roli naśladowcy występuje Meta, która pracuje nad samodzielną aplikacją społecznościową opartą wyłącznie na materiałach tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Meta szykuje osobną aplikację z filmami generowanymi przez AI

Nowa aplikacja ma być rozwinięciem funkcji Vibes, czyli strumienia pionowych wideo generowanych przez AI, który zadebiutował we wrześniu 2025 roku w aplikacji Meta AI. Według informacji przekazanych przez TechCrunch i Platformer, firma testuje obecnie samodzielną wersję Vibes, która ma zapewnić "bardziej skupione i immersyjne środowisko" dla osób zainteresowanych tworzeniem i przeglądaniem takich treści.

Meta w oficjalnym oświadczeniu przyznaje, że Vibes notuje "silny wczesny wzrost zainteresowania", choć nie podaje żadnych konkretnych liczb. Spółka podkreśla jedynie, że korzystanie z Meta AI systematycznie rośnie od momentu uruchomienia Vibes, co ma sugerować popyt na osobną aplikację.

Sam koncept jest prosty: coś na kształt TikToka lub rolek z Instagrama, ale bez udziału ludzi przed kamerą. Każdy klip w feedzie ma być wygenerowany przez algorytm - na podstawie promptu, z możliwością późniejszego remiksu, zmiany stylu, dodania muzyki czy nowych elementów wizualnych. Gotowy materiał można opublikować w Vibes, wysłać w wiadomości prywatnej albo udostępnić w relacjach i rolkach na Instagramie czy Facebook. Według Meta użytkownicy coraz częściej przesyłają sobie takie filmy bezpośrednio w wiadomościach, co firma interpretuje jako sygnał, że format może stać się kolejnym filarem zaangażowania użytkowników

Nie sposób też nie zauważyć podobieństw do aplikacji Sora od OpenAI. Tam również chodzi o tworzenie i przeglądanie krótkich filmów generowanych przez sztuczną inteligencję, a platforma jest sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcje oraz partnerstwa - w tym umowę z Disney na wykorzystanie znanych postaci. Meta w przeszłości licencjonowała już wizerunki celebrytów, więc scenariusz podobnych porozumień w przypadku Vibes jest jak najbardziej prawdopodobny.

Ciekawym wątkiem jest też monetyzacja. Choć Vibes pozostaje na razie darmowe, Meta zapowiada testy modelu freemium: podstawowe tworzenie wideo ma być dostępne bez opłat, natomiast większe limity i dodatkowe opcje trafią za paywallem w ramach subskrypcji.

W praktyce wszystko wskazuje na to, że wielkie platformy przygotowują się na świat, w którym znaczną część "społecznych" treści będą tworzyć nie ludzie, lecz modele AI. Czy użytkownicy faktycznie chcą feedów wypełnionych wyłącznie syntetycznymi klipami - wątpię. Jednak to czego jestem pewna to fakt, że Mark Zuckerberg jest święcie przekonany, że właśnie w tym kierunku zmierza kolejna fala rozwoju mediów społecznościowych.

Malwina Kuśmierek 06.02.2026 09:42

