Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć

Mark Zuckerberg chciał zaniechać części badań społecznymi skutkami działania serwisów społecznościowych Mety. Jego głównym argumentem było... "Apple nie skanuje zawartości iCloud i iMessage, więc my też nie powinniśmy".

Malwina Kuśmierek
Meta wiedziała, że jej platformy mogą szkodzić nastolatkom. Jednocześnie rozważała, czy dalsze badania nie są zbyt ryzykowne prawnie
Mark Zuckerberg rozważał ograniczenie, a nawet porzucenie części badań nad społecznymi skutkami działania platform Mety - wynika z wewnętrznych e-maili ujawnionych w ramach postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych. Szef koncernu miał obawiać się, że im więcej firma wie o potencjalnych szkodach, tym łatwiej staje się celem regulatorów i prokuratorów.

Meta myślała o wycofaniu się z analiz skutków społecznych. Bo badania szkodzą firmie

Chodzi o wiadomość z września 2021 r., wysłaną przez Marka Zuckerberga do ścisłego kierownictwa Mety, w tym do ówczesnej dyrektor operacyjnej Sheryl Sandberg i szefa globalnych relacji rządowych Nicka Clegga. E-mail powstał dzień po publikacji głośnych materiałów "The Wall Street Journal", opartych na dokumentach dostarczonych przez sygnalistkę Frances Haugen. Wynikało z nich m.in., że wewnętrzne analizy firmy wskazywały, iż Instagram pogarsza samopoczucie części nastoletnich użytkowniczek, szczególnie w obszarze postrzegania własnego ciała.

Korespondencja została odtajniona w ramach pozwu wniesionego przez prokuratora generalnego stanu Nowy Meksyk, który zarzuca Mecie, że firma wprowadzała w błąd opinię publiczną, przedstawiając swoje usługi jako bezpieczne dla nastolatków, mimo posiadania dowodów na szkodliwe mechanizmy projektowe.

Jak przekazuje The Verge, w odtajnionym mailu Zuckerberg pisał, że "ostatnie wydarzenia skłoniły go do zastanowienia się, czy Meta powinna zmienić podejście do badań i analiz dotyczących kwestii społecznych". Jego zdaniem konkurenci radzą sobie z presją opinii publicznej, ponieważ prowadzą znacznie mniej proaktywnych badań nad potencjalnymi szkodami.

Jako przykład wskazał Apple'a. Według Zuckerberga firma z Cupertino nie bierze na siebie odpowiedzialności za analizowanie zachowań użytkowników na taką skalę jak Meta, dzięki czemu nie tworzy "armii zespołów i raportów", które później mogą stać się źródłem krytyki. "To zaskakująco dobrze się dla nich sprawdza" - oceniał.

"Na przykład Apple nie wydaje się zajmować się żadną z tych kwestii. O ile mi wiadomo, nie zatrudniają nikogo do sprawdzania lub moderowania treści, a nawet nie mają funkcji zgłaszania nieodpowiednich treści w iMessage. Przyjęli podejście, że to użytkownicy są odpowiedzialni za to, co robią na platformie, a ponieważ Apple nie bierze na siebie tej odpowiedzialności, nie stworzyli zespołu ani nie przeprowadzili wielu badań analizujących zalety i wady takiego podejścia" - pisał Mark Zuckerberg w mailu do kierownictwa Mety.

Jednocześnie szef koncernu zauważył paradoks: Meta jest krytykowana m.in. za wysoką liczbę zgłoszeń materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, ale właśnie dlatego, że aktywnie je raportuje. Gdy Apple zaproponował rozwiązania do wykrywania takich treści w iCloud, spotkało się to z ostrą reakcją obrońców prywatności i zaniechania dalszych prac - co, w opinii Zuckerberga, mogło zniechęcić konkurentów do podobnych inicjatyw.

Meta w oficjalnym komunikacie dla The Verge podkreśla, że nadal prowadzi "transparentne, wiodące w branży badania" i wykorzystuje ich wyniki do wprowadzania zmian, takich jak konta dla nastolatków z dodatkowymi zabezpieczeniami czy narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Nie wszyscy dali Zuckerbergowi łapki w górę

Wewnątrz firmy nie wszyscy podzielali jednak rozważania Zuckerberga. Część menedżerów argumentowała, że rezygnacja z badań byłaby nieodpowiedzialna, a lepszym rozwiązaniem jest ograniczenie dostępu do najbardziej wrażliwych analiz lub centralizacja zespołów badawczych. Rozważano nawet najbardziej radykalny scenariusz - likwidację niektórych zespołów i zlecanie badań na zewnątrz - ale ostatecznie zdecydowano się na łagodniejsze zmiany organizacyjne.

To, co stało się później z badaniami i z podejściem Mety wobec zbieranych przez siebie danych oraz dokonywanych badań dowiemy się zapewne w nadchodzących tygodniach. Wstępne oświadczenia w sprawie w Nowym Meksyku mają się rozpocząć w przyszłym tygodniu. Jednak zapewne Meta będzie trzymać się jednej i tej samej linii obrony - robiliśmy wszystko co się dało, ogranicza nas prawo i konkurencja.

Malwina Kuśmierek
06.02.2026 08:35
