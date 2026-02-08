REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane

Coś, co dawno było przewidywane i można było zaobserwować nawet gołym okiem w sklepie, staje się potwierdzonym w statystykach faktem.

Adam Bednarek
samoobsluga
REKLAMA

Portal wiadomoscihandlowe.pl powołując się na badania firmy Grant Thornton "Oferty pracy w Polsce" zauważa, że sklepy coraz częściej decydują się na ograniczenie zatrudnienia. Dotyczy to głównie sprzedawców i kasjerów.

W grudniu 2025 r. liczba ofert była dla tych stanowisk niemal 25 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2024 r.

REKLAMA

Podobne dane płyną z GUS: przeciętne zatrudnienie w handlu spadło o 2,8 proc.

Jak zauważają wiadomościhandlowe.pl, choć według ekspertów nie ma jednoznacznej przyczyny, to "rosnący poziom automatyzacji (…) niewątpliwie pozwala na redukcję części stanowisk operacyjnych".

Zamiast czterech czy sześciu kas z kasjerami wystarczy jeden asystent kas oraz elastyczne reagowanie kierownika na ewentualne kolejki – zauważa portal.

Twarde dane potwierdzają mój dowód anegdotyczny. W ciągu dwóch lat w sklepie, w którym robię zakupy, kasy samoobsługowe niemal w całości wyparły te tradycyjne. Na początku było ich kilka, teraz już jest kilkanaście. A stanowisko z kasjerami rzadko kiedy jest czynne. Ci, którzy płacą gotówką, mogą też robić to przy samoobsłudze – po prostu wciskają odpowiedni przycisk na kasie, który wzywa pracownika.

W praktyce pracownik sklepu, który wcześniej obsługiwał jedną kasę, teraz na swoich barkach ma ich ok. 15. A to zatwierdza produkty dla dorosłych, a to wyjaśnia nieporozumienia, a to przyjmuje płatność gotówkową. Tej osoby technologia na pewno nie wyręczyła, za to przysporzyła większą liczbę obowiązków.

Być może to wcale nie tak, że kasy zabrały pracę – dawni kasjerzy w tym czasie zajmują się innymi rzeczami. Wykładają towar na półki albo są w magazynie. Ale nowych pracowników jak widać nie przybywa.

Co dalej? Kto wstawi się za kasjerami?

Raczej nie kasy samoobsługowe, na które w trakcie protestów liczyć nie można. W Belgii pojawił się pomysł podatku, który ma ograniczyć skutki automatyzacji sklepów.

Władze miejskie ogłosiły wprowadzenie rocznego podatku w wysokości 519 euro za każdą kasę samoobsługową. Oficjalny powód to ochrona miejsc pracy i wsparcie dla małych przedsiębiorstw, które nie mają środków na kosztowną automatyzację. Według urzędników taki ruch ma przynieść do budżetu około 77 tys. euro rocznie. Ale to nie tylko kwestia pieniędzy. Lokalni politycy podkreślają, że podatek ma również funkcję społeczną, przeciwdziałając zbyt szybkiemu zastępowaniu pracowników technologią. Ma to być forma wyrównania szans między dużymi sieciami handlowymi a małymi sklepami.

Na Słowacji pojawiły się nawet nawoływania do bojkotu kas samoobsługowych. Niezadowoleni klienci domagali się obsługi przez człowieka, a nie maszynę.

Jakoś nie mogę wyobrazić sobie podobnych akcji w Polsce. U nas póki co jest odwrotnie – chcemy większej liczby kas samoobsługowych. Sklepy nie mają wyjścia i nawet te, które nie garnęły się do montażu, zmieniają zdanie.

REKLAMA

Czy w końcu zacznie brakować nam tradycyjnej obsługi? Oby tylko nie okazało się, że na takie refleksje będzie za późno.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
08.02.2026 16:20
Tagi: handelKasy samoobsługowespołeczeństwo
Najnowsze
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
12:50
Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza
Aktualizacja: 2026-02-07T12:50:29+01:00
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
11:31
Lotnisko w Krakowie testuje nowy sprzęt. Przestaniesz się bać
Aktualizacja: 2026-02-06T11:31:51+01:00
11:06
iPhone'y polecą na Księżyc. Wreszcie udało się skruszyć beton
Aktualizacja: 2026-02-06T11:06:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA