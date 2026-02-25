Najlepszy telewizor w tej części Układu Słonecznego. Byłem go zobaczyć

Ładowanie...

Żeby zrozumieć fenomen 136MX trzeba najpierw ogarnąć czym jest MicroLED. Przez ostatnią dekadę rynkiem telewizorów rządziły dwa obozy: OLED (z samoświecącymi pikselami organicznymi) i LCD z podświetleniem LED lub MiniLED (z coraz mniejszymi strefami podświetlenia). Każda z tych technologii ma swoje ograniczenia. OLED oferuje perfekcyjną czerń, ale jest podatny na wypalenie obrazu, a jego żywotność oscyluje w granicach 30 000-60 000 godzin. LCD z MiniLED bywa jasny jak słońce, ale nigdy nie osiągnie idealnej czerni, bo podświetlenie zawsze gdzieś „wycieka".

MicroLED łączy zalety obu technologii i eliminuje ich wady. Każdy piksel składa się z trzech mikroskopijnych, nieorganicznych diod - czerwonej, zielonej i niebieskiej - które świecą samodzielnie, dokładnie tak jak w panelu OLED. Tyle że zamiast materiałów organicznych (które z czasem się degradują) mamy tu nieorganiczne związki oparte na azotku galu, odpornego na wypalenie i starzenie. Teoretyczna żywotność MicroLED przekracza 100 tys. godzin, przy spadku jasności poniżej 5 procent. To oznacza, że taki ekran można użytkować przez ponad 11 lat ciągłej pracy, zanim w ogóle zacznie się jakakolwiek degradacja. W praktyce - prawdopodobnie przeżyje właściciela.

Hisense 136MX w AudioColor

Do tego dochodzi jasność, o jakiej OLED-y mogą tylko marzyć. Najjaśniejsze OLED-y na rynku dochodzą do 2000-3000 nitów w szczytowych momentach. Hisense 136MX? Szczytowa jasność to 10 tys. nitów. Typowa, zmierzona wartość wynosi 1600 nitów, co i tak jest wynikiem wybitnym na tle konkurencji. A to ma realne znaczenie - wyższa jasność to nie tylko walka z odblaskami w jasnym pomieszczeniu, ale przede wszystkim drastycznie lepsza reprodukcja HDR, gdzie różnica między najjaśniejszym a najciemniejszym punktem obrazu definiuje głębię i realizm sceny.

Prawie 25 mln LED-ów pracujących na obraz

Sama liczba robi wrażenie, ale warto nadać jej kontekst. Rozdzielczość 4K to 3840 × 2160 pikseli, czyli nieco ponad 8,3 mln pikseli. Każdy z nich składa się z trzech niezależnych subpikseli (RGB), co daje w sumie blisko 24,88 mln mikroskopijnych LED-ów rozmieszczonych na powierzchni ponad 5 metrów kwadratowych ekranu. Każda z tych diod jest niezależnym źródłem światła - może być w pełni włączona, przyciemniona lub kompletnie wyłączona.

Hisense 136MX w AudioColor

I to jest kluczowa różnica. W tradycyjnym LCD z MiniLED podświetlenie odbywa się strefami - nawet najlepsze modele mają ich kilka tysięcy, ale to wciąż kilka tysięcy lamp oświetlających miliony pikseli. Stąd efekt „bloomingu", czyli poświaty wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. W MicroLED tego problemu nie ma - poziom czerni wynosi dokładnie 0 nitów. Gdy dioda jest wyłączona to jest naprawdę wyłączona. Wynika z tego kontrast, który w specyfikacji oficjalnie podawany jest jako 20 000:1, ale zmierzony - uwaga - wynosi 590 000:1. Dla kontekstu: najlepsze OLED-y na rynku oferują nieskończony kontrast statyczny (bo też mają zerową czerń), ale w praktyce ich jasność jest wielokrotnie niższa, co ogranicza dynamikę obrazu.

Co jeszcze kryje specyfikacja

Hisense 136MX w AudioColor

Ekran pokrywa 90 procent przestrzeni barw BT.2020, co sytuuje go w absolutnej czołówce - dla porównania, większość topowych OLED-ów pokrywa ok. 70-80 proc. tego standardu. Mamy tu też certyfikat Pantone Validated i Pantone SkinTone Validated, co oznacza, że kolory (w tym odcienie skóry) są odwzorowane z referencyjną dokładnością. To istotne zwłaszcza dla osób, które traktują telewizor jako narzędzie pracy - fotografów, filmowców, kolorystów.

Hisense 136MX obsługuje pełen zestaw współczesnych standardów HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 i HLG. Do tego dochodzi certyfikat IMAX Enhanced, co w połączeniu z jasności rzędu 10 tys. nitów pozwala na odtwarzanie treści kinowych z parametrami, które śmiało konkurują z profesjonalnymi ekranami.

Jedną z ciekawszych nowości jest połączenie Dolby Vision z trybem Filmmaker Mode - to pierwszy telewizor na rynku, który umożliwia jednoczesne uruchomienie obu tych funkcji. Do tej pory trzeba było wybierać: albo dynamiczne metadane Dolby Vision korygujące obraz scena po scenie, albo „surowe" ustawienia Filmmaker Mode bez zbędnych cyfrowych wspomagaczy. W 136MX można mieć jedno i drugie, co oznacza obraz wierny wizji reżysera, ale z zachowaniem wszystkich zalet adaptacyjnego tone-mappingu Dolby Vision.

Odświeżanie natywne to 120 Hz, a matrycę napędza procesor czterordzeniowy z silnikiem Hi-View AI Engine X, wykorzystującym algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji obrazu klatka po klatce. Obraz jest też wzbogacany przez funkcję MEMC (kompensacja ruchu) i upscaler AI 4K, który ma szczególne znaczenie przy tak ogromnej przekątnej - wyłapie szumy i artefakty, które na normalnym 65-calowcu byłyby niezauważalne.

Hisense 136MX w AudioColor

Sekcja audio to system 3.0 o łącznej mocy 120 W, stworzony we współpracy z Devialet i Opéra de Paris. Obsługiwane są Dolby Atmos, DTS Virtual X i DTS X, a całość uzupełnia technologia WiSA SoundSend pozwalająca bezprzewodowo podłączyć zewnętrzny system głośnikowy.

Jeśli chodzi o łączność, mamy trzy porty HDMI 2.1 z obsługą 4K przy 120 Hz, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 i złącze USB-C. System smart to VIDAA U9 z wbudowaną Alexą i obsługą AirPlay 2.

Hisense vs Samsung: wojna MicroLED

Samsung jest pionierem MicroLED na rynku konsumenckim - „The Wall" doczekał się już siedmiu generacji pokazywanych na CES. Problem w tym, że Samsung przez te wszystkie lata nie zdołał znacząco obniżyć cen.

Jest też kwestia techniczna. Telewizory MicroLED budowane są z modułów - mniejszych paneli łączonych w jeden duży ekran. Samsung przez lata zmagał się z problemem widocznych „szwów" na łączeniach tych modułów. Gdy ekran wyświetla obraz, trudno je dostrzec - kontrast i jasność skutecznie je maskują. Ale gdy ekran jest czarny lub wyświetla jednolity ciemny kolor to przerwy między panelami stają się widoczne, tworząc efekt mozaiki. Różne moduły odbijają światło w nieco odmienny sposób, co zdradza ich obecność.

Hisense 136MX w AudioColor

Hisense podszedł do tego problemu inaczej i w 136MX szwy między modułami są znacznie mniej widoczne niż w dotychczasowych konstrukcjach Samsunga. To efekt precyzyjnego procesu montażu - telewizor przyjeżdża do klienta w częściach i jest składany na miejscu przez wyspecjalizowanych techników z milimetrową dokładnością. Aluminiowa, pozbawiona ramek obudowa (bezelless design) dodatkowo potęguje wrażenie jednolitego, gigantycznego ekranu.

Samsung w bieżącym roku poszerza swoją ofertę o modele Micro RGB w rozmiarach od 55 do 130 cali, ale to nieco inna technologia - Micro RGB to de facto LCD z podświetleniem MicroLED, a nie „czysty" MicroLED z samoświecącymi pikselami. Hisense 136MX to natomiast pełnoprawny MicroLED, gdzie każda dioda jest niezależnym źródłem światła - co daje fundamentalną przewagę w odwzorowaniu czerni i kontrastu.

AudioColor - jedyna taka sala w Europie

Telewizor za 549 tys. złotych nie jest produktem, który wyciąga się z kartonu i stawia na szafce RTV. Hisense 136MX to konstrukcja modułowa wymagająca profesjonalnego montażu na ścianie. Dlatego AudioColor - podwarszawski salon w Blizne Łaszczyńskiego, działający od 1992 r. - przygotował pod ten ekran dedykowaną salę kinową.

Hisense 136MX w AudioColor

To nie jest byle jaka salka. AudioColor posiada certyfikat JBL Synthesis Certified Showroom - jedyny tego typu w Polsce. System nagłośnienia to konfiguracja Dolby Atmos 7.4.2 o łącznej mocy blisko 7000 W, oparta na głośnikach JBL Synthesis. Każdy z subwooferów SSW-2 waży niemal 70 kilogramów, kanały frontowe obsługują modele SCL-6, a w suficie akustycznym pracują SCL-8. To warunki, w których 136MX może zaprezentować się w pełni - nie tylko jako ekran, ale jako serce kompletnego systemu kina domowego, skalibrowanego zgodnie ze standardami producenta.

AudioColor jest obecnie jedynym salonem w Europie, gdzie Hisense 136MX można zobaczyć na własne oczy w warunkach ekspozycyjnych. To nie jest sala targowa z setkami innych eksponatów wokół, ani ciemny kąt w markecie elektronicznym. To dedykowana przestrzeń, przygotowana specjalnie pod ten konkretny produkt, z pełną kontrolą warunków oświetleniowych i akustycznych.

W cenę telewizora wliczona jest kompleksowa opieka przed- i posprzedażowa. Obejmuje to doradztwo na etapie planowania instalacji, sam proces montażu realizowany przez specjalistów, kalibrację ekranu na miejscu i późniejsze wsparcie techniczne. Przy sprzęcie tej klasy - i tej ceny - to nie tyle dodatek, co konieczność.

Hisense 136MX w AudioColor

549 tysięcy złotych za telewizor. Czy to ma sens?

Cena Hisense 136MX w AudioColor to 549 000 złotych brutto. Za tę kwotę można kupić mieszkanie w wielu polskich miastach. Albo kilkanaście najlepszych 77-calowych OLED-ów. Albo porządne auto.

Ale trzeba to rozpatrywać w odpowiednim kontekście. Samsung za swoje MicroLED-y o mniejszych przekątnych żąda porównywalnych - a często wyższych - kwot. 114-calowy Samsung MicroLED to również wydatek rzędu pół miliona złotych. Sam Hisense 136MX w Stanach Zjednoczonych jest wyceniany na 99 999 dol., więc europejska cena uwzględnia logistykę, VAT i pełen pakiet instalacyjny.

MicroLED to wciąż technologia z wczesnej fazy komercjalizacji. Produkcja jest niezwykle kosztowna - precyzyjne rozmieszczenie blisko 25 mln mikroskopijnych diod na panelu wymaga dokładności rzędu 99,999 procent. Każdy wadliwy piksel to potencjalny defekt widoczny na ekranie o tak dużej powierzchni. Dlatego MicroLED w nie jest produktem masowym — jest demonstracją tego, co będzie normą za 5-10 lat, gdy procesy produkcyjne dojrzeją i ceny spadną.

Efekt wow jest jednak murowany. Ten ekran powoduje czysty, głęboki zachwyt. I to bez czytania specyfikacji

Hisense 136MX w AudioColor

Można dyskutować czy telewizor za pół miliona złotych to „najlepszy telewizor w tej części Układu Słonecznego". Ale obiektywnie - trudno dziś wskazać cokolwiek, co łączyłoby perfekcyjną czerń na poziomie 0 nitów, szczytową jasność 10 000 nitów, zmierzony kontrast 590 000:1, 90-procentowe pokrycie BT.2020 i żywotność liczoną w setkach tysięcy godzin, a do tego serwowało to wszystko na 136-calowej przekątnej bez widocznych szwów. OLED tego nie potrafi - jest ciemniejszy, mniejszy i podatny na wypalenie. MiniLED nie potrafi - nie daje idealnej czerni i boryka się z bloomingiem. A Samsung MicroLED - owszem, zbliża się parametrami, ale ma problem z widocznością modułów i kosztuje porównywalnie lub drożej.

Hisense 136MX to produkt referencyjny pod względem odwzorowania czerni i głębi obrazu. Jeśli ktokolwiek w Polsce jest ciekaw, jak wygląda przyszłość telewizji - dosłownie, optycznie, na własne oczy - to AudioColor w Blizne Łaszczyńskiego jest jedynym adresem, pod który warto się wybrać. Nie trzeba kupować. Wystarczy zobaczyć. A i tak zmieni się perspektywa na to, czym jest „dobry obraz".

Maciej Gajewski 25.02.2026 17:39

