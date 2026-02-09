Logo
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi

Google podaje, że ponad miliard aktywnych smartfonów z Androidem nadaje się do wymiany. Głównym powodem jest brak bezpieczeństwa i aktualizacji. 

Albert Żurek
Smartfony niebezpieczeństwo
Firma opublikowała niedawno dane dotyczące udziału poszczególnych wersji Androida na rynku, które potwierdzają, że stare wersje wciąż cieszą się ogromną popularnością. Dane z grudnia 2025 r. są przerażające. Nie tylko pokazują nasze przywiązanie do starego sprzętu, ale również to, że kwestie bezpieczeństwa mamy w głębokim poważaniu.

Miliard urządzeń z Androidem nadaje się do wymiany. Brak aktualizacje w tle 

Każdy smartfon ma z góry określony czas wsparcia, o czym producenci decydują już w dniu jego premiery. Długość cyklu aktualizacji zależy od kilku czynników: indywidualnej polityki firmy oraz klasy urządzenia. Na rynku wyróżnia się np. Samsung, który dla swoich sztandarowych modeli zapewnia nawet siedem lat aktualizacji systemu i poprawek bezpieczeństwa. W przypadku tańszych urządzeń z serii Galaxy A wsparcie jest ograniczone do sześciu lat.

Unia Europejska nakłada na producentów obowiązek oferowania przynajmniej pięcioletniego wsparcia (zarówno funkcji systemu, jak i bezpieczeństwa) dla urządzeń sprzedawanych w UE. Jeszcze kilka lat temu takie standardy nie istniały, a większość marek porzucała swoje smartfony po zaledwie dwóch lub trzech latach od premiery.

W efekcie 42,1 proc. urządzeń z systemem Android nie obsługuje już aktualizacji zabezpieczeń. Google serwuje łatki zabezpieczenia dla czterech ostatnich wersji Androida (16, 15, 14, 13), które działają na łącznie 57,9 proc. telefonów. Starsze wydania systemu Google’a wciąż funkcjonują na wielu aktywnych urządzeniach. Udział wygląda tak:

  • Android 12 - 11,4 proc.;
  • Android 11 - 13,7 proc.;
  • Android 10 - 7,8 proc.;
  • Android 9 Pie - 4,5 proc.;
  • Android 8.1 Oreo - 2,3 proc.;
  • starsze Androidy - 2,4 proc.

Systemy Android 12 i starsze działają łącznie na ponad 1 mld urządzeń. Problemem nie jest tu jednak przestarzały interfejs czy brak nowych funkcji, ale brak aktualizacji bezpieczeństwa. Obecnie ostatnią wspieraną pod kątem łatek bezpieczeństwa wersją jest Android 13 - dla starszych Google nie publikuje już nowych poprawek.

Poprawki bezpieczeństwa nie zastąpią zdrowego rozsądku

Co to właściwie oznacza? Urządzenia bez aktywnego wsparcia aktualizacjami bezpieczeństwa są bardziej narażone na wyspecjalizowane ataki wykorzystujące luki w oprogramowaniu lub sprzęcie. Eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa odradzają korzystanie z takich sprzętów. Mimo że telefon działa i spełnia podstawowe funkcje, staje się łatwiejszym celem niż nowoczesny model z comiesięcznymi lub kwartalnymi poprawkami.

W praktyce jednak dla przeciętnego użytkownika największe zagrożenia stanowi zwykłe złośliwe oprogramowanie, które może zostać pobrane poprzez otwarcie załącznika w mailu czy dostarczone z aplikacją podejrzanego źródła. Prawdę mówiąc, nawet smartfony z cyklicznymi aktualizacjami bezpieczeństwa są narażone na wirusy. Aby zachować bezpieczeństwo należy korzystać z telefonu z głową: pobierać aplikacje z oficjalnych sklepów i omijać podejrzane strony czy wiadomości.

Wówczas korzystanie z telefonu ze starszym systemem Android nie powinno stanowić większego problemu. No, chyba że to naprawdę stara wersja - wtedy mogą przestać działać aplikacje bankowe. Nikt jednak nie przebije Apple’a, który ostatnio zaktualizował iPhone’a 5s z 2013 r.

Albert Żurek
09.02.2026 18:57
Tagi: AndroidCyberbezpieczeństwoGoogleLuki bezpieczeństwaSmartfony
