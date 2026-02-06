Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju

Ładowanie...

Boom na sztuczną inteligencję trwa od kilku lat, ale wpychana jest nam na siłę przez korporację do gardła tak mocno, iż czasem mam wrażenie, że produkty i usługi z doczepionym AI są z nami od zawsze. Zaczęło się jednak niewinnie, bo od ChataGPT i pochodnych botów. Dopiero potem poszła lawina.

Póki mowa była mowa jedynie o smartfonach i komputerach z AI, to jeszcze jakoś to łykaliśmy, ale teraz AI mamy wszędzie, jak kategorie RTV i AGD długie i szerokie. Sztuczna inteligencja łypie już na nas z telewizora, podłączonej do internetu lodówki z ekranem, głośnika, odkurzacza, wagi, pralki, piekarnika…

Daliśmy się ugotować w cyberpunku niczym przysłowiowa żaba.

Nie wzruszają mnie już prezentacje kolejnych produktów z AI, czymkolwiek one by nie były. Odkładając zaś na chwilę na bok szyderę, to czasem AI faktycznie ma wartość dodaną dla użytkownika (o ile nie mówimy o botach w BOK-ach, bo ich twórcom życzę stanięcia nocą bosą nogą na klocku LEGO).

Sam zresztą korzystam okazjonalnie do generowania grafik z użyciem sztucznej inteligencji. Z kolei tak jak dla LLM-ów nie widzę zastosowania w pracy (dłużej zajmuje weryfikacja halucynacji niż napisanie czegoś od zera…), tak podczas organizowania np. piątkowej sesji RPG są już nieodzowne.

I oto cały na szaro chodzi on, Fax z AI

Na redakcyjnego Slacka jeden z redaktorów w ramach ciekawostki wrzucił dzisiaj tweeta z informacją, że AI pojawiło się… w staromodnych Faksach. Od razu uśmiechnąłem się pod nosem, jak przeczytałem, z jakiego konkretnie kraju pochodzi ta usługa o wdzięcznej nazwie Simple-Fax.

Nie ma w końcu żadnego innego kraju na świecie, który aż tak stereotypowo kojarzyłby się z Faksem jak Niemcy. Oczami wyobraźni widziałem już tych Hansów i Emmy drukujących swoje pytania do sztucznej inteligencji, wkładających je do maszyny i oczekujących na wydruk z odpowiedzią wyroczni Komputera…

W pierwszej chwili myślałem, że to żart i w praktyce… można to uznać za dowcip - chociaż nie do końca. Twórcy usługi Simple-Fax na swojej stronie informują, że to „eksperyment”, ale obiecują, iż faktycznie po wysłaniu swojej wiadomości na numer 0531-490590019 otrzymamy relewantne* odpowiedzi.

A co właściwie potrafi taki Fax z AI?

Wedle obietnic autorów tego rozwiązania możemy wysyłać pytania o wydarzenia historyczne oraz prosić AI o przetłumaczenie dokumentu, rozwiązanie równania matematycznego itd. Co przy tym istotne, nie ponosimy dodatkowych kosztów poza samym nadaniem Faksu oraz wydrukowaniem odpowiedzi na naszej kartce.

Niestety ponieważ mieszkam w Polsce, to bez wycieczki do muzeum techniki sprawdzenie w praktyce tego rozwiązania nie wchodzi w grę. Jeśli mamy jednak wśród czytelników mieszkańców Niemiec, którzy w domu lub biurze nadal mają Fax, to dajcie znać, czy faktycznie to działa! Strona wisi już od co najmniej roku.

*Pamiętajcie tylko, że ponieważ mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją (konkretnie od OpenAI), to nie ma gwarancji, że odpowiedzi na nasze pytania będą poprawne. Simple-Fax podkreśla, że to „dopiero wczesna faza testów” służąca „głównie do rozrywki”. W przeciwieństwie do samego Faksu, rzecz jasna!

Piotr Grabiec 06.02.2026 17:32

