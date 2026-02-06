Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
AI w lodówce, GPT w pralce, LLM w okularach… Nikogo to już nie szokuje, no ale Fax połączony ze sztuczną inteligencją to już coś! Jest tylko jeden naród, który na to wpaść.
Boom na sztuczną inteligencję trwa od kilku lat, ale wpychana jest nam na siłę przez korporację do gardła tak mocno, iż czasem mam wrażenie, że produkty i usługi z doczepionym AI są z nami od zawsze. Zaczęło się jednak niewinnie, bo od ChataGPT i pochodnych botów. Dopiero potem poszła lawina.
Póki mowa była mowa jedynie o smartfonach i komputerach z AI, to jeszcze jakoś to łykaliśmy, ale teraz AI mamy wszędzie, jak kategorie RTV i AGD długie i szerokie. Sztuczna inteligencja łypie już na nas z telewizora, podłączonej do internetu lodówki z ekranem, głośnika, odkurzacza, wagi, pralki, piekarnika…
Daliśmy się ugotować w cyberpunku niczym przysłowiowa żaba.
Nie wzruszają mnie już prezentacje kolejnych produktów z AI, czymkolwiek one by nie były. Odkładając zaś na chwilę na bok szyderę, to czasem AI faktycznie ma wartość dodaną dla użytkownika (o ile nie mówimy o botach w BOK-ach, bo ich twórcom życzę stanięcia nocą bosą nogą na klocku LEGO).
Sam zresztą korzystam okazjonalnie do generowania grafik z użyciem sztucznej inteligencji. Z kolei tak jak dla LLM-ów nie widzę zastosowania w pracy (dłużej zajmuje weryfikacja halucynacji niż napisanie czegoś od zera…), tak podczas organizowania np. piątkowej sesji RPG są już nieodzowne.
I oto cały na szaro chodzi on, Fax z AI
Na redakcyjnego Slacka jeden z redaktorów w ramach ciekawostki wrzucił dzisiaj tweeta z informacją, że AI pojawiło się… w staromodnych Faksach. Od razu uśmiechnąłem się pod nosem, jak przeczytałem, z jakiego konkretnie kraju pochodzi ta usługa o wdzięcznej nazwie Simple-Fax.
Nie ma w końcu żadnego innego kraju na świecie, który aż tak stereotypowo kojarzyłby się z Faksem jak Niemcy. Oczami wyobraźni widziałem już tych Hansów i Emmy drukujących swoje pytania do sztucznej inteligencji, wkładających je do maszyny i oczekujących na wydruk z odpowiedzią
wyroczni Komputera…
W pierwszej chwili myślałem, że to żart i w praktyce… można to uznać za dowcip - chociaż nie do końca. Twórcy usługi Simple-Fax na swojej stronie informują, że to „eksperyment”, ale obiecują, iż faktycznie po wysłaniu swojej wiadomości na numer 0531-490590019 otrzymamy relewantne* odpowiedzi.
A co właściwie potrafi taki Fax z AI?
Wedle obietnic autorów tego rozwiązania możemy wysyłać pytania o wydarzenia historyczne oraz prosić AI o przetłumaczenie dokumentu, rozwiązanie równania matematycznego itd. Co przy tym istotne, nie ponosimy dodatkowych kosztów poza samym nadaniem Faksu oraz wydrukowaniem odpowiedzi na naszej kartce.
Czytaj również: Nie skontaktujesz się już z niemieckim bankiem prehistoryczną metodą. Wspierali ją do teraz
Niestety ponieważ mieszkam w Polsce, to bez wycieczki do muzeum techniki sprawdzenie w praktyce tego rozwiązania nie wchodzi w grę. Jeśli mamy jednak wśród czytelników mieszkańców Niemiec, którzy w domu lub biurze nadal mają Fax, to dajcie znać, czy faktycznie to działa! Strona wisi już od co najmniej roku.
*Pamiętajcie tylko, że ponieważ mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją (konkretnie od OpenAI), to nie ma gwarancji, że odpowiedzi na nasze pytania będą poprawne. Simple-Fax podkreśla, że to „dopiero wczesna faza testów” służąca „głównie do rozrywki”. W przeciwieństwie do samego Faksu, rzecz jasna!