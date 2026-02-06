REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju

AI w lodówce, GPT w pralce, LLM w okularach… Nikogo to już nie szokuje, no ale Fax połączony ze sztuczną inteligencją to już coś! Jest tylko jeden naród, który na to wpaść.

Piotr Grabiec
faks-ai-simple-fax-de-sztuczna-inteligencja
REKLAMA

Boom na sztuczną inteligencję trwa od kilku lat, ale wpychana jest nam na siłę przez korporację do gardła tak mocno, iż czasem mam wrażenie, że produkty i usługi z doczepionym AI są z nami od zawsze. Zaczęło się jednak niewinnie, bo od ChataGPT i pochodnych botów. Dopiero potem poszła lawina.

Póki mowa była mowa jedynie o smartfonach i komputerach z AI, to jeszcze jakoś to łykaliśmy, ale teraz AI mamy wszędzie, jak kategorie RTV i AGD długie i szerokie. Sztuczna inteligencja łypie już na nas z telewizora, podłączonej do internetu lodówki z ekranem, głośnika, odkurzacza, wagi, pralki, piekarnika…

REKLAMA

Daliśmy się ugotować w cyberpunku niczym przysłowiowa żaba.

Nie wzruszają mnie już prezentacje kolejnych produktów z AI, czymkolwiek one by nie były. Odkładając zaś na chwilę na bok szyderę, to czasem AI faktycznie ma wartość dodaną dla użytkownika (o ile nie mówimy o botach w BOK-ach, bo ich twórcom życzę stanięcia nocą bosą nogą na klocku LEGO).

Sam zresztą korzystam okazjonalnie do generowania grafik z użyciem sztucznej inteligencji. Z kolei tak jak dla LLM-ów nie widzę zastosowania w pracy (dłużej zajmuje weryfikacja halucynacji niż napisanie czegoś od zera…), tak podczas organizowania np. piątkowej sesji RPG są już nieodzowne.

I oto cały na szaro chodzi on, Fax z AI

Na redakcyjnego Slacka jeden z redaktorów w ramach ciekawostki wrzucił dzisiaj tweeta z informacją, że AI pojawiło się… w staromodnych Faksach. Od razu uśmiechnąłem się pod nosem, jak przeczytałem, z jakiego konkretnie kraju pochodzi ta usługa o wdzięcznej nazwie Simple-Fax.

Nie ma w końcu żadnego innego kraju na świecie, który aż tak stereotypowo kojarzyłby się z Faksem jak Niemcy. Oczami wyobraźni widziałem już tych Hansów i Emmy drukujących swoje pytania do sztucznej inteligencji, wkładających je do maszyny i oczekujących na wydruk z odpowiedzią wyroczni Komputera…

W pierwszej chwili myślałem, że to żart i w praktyce… można to uznać za dowcip - chociaż nie do końca. Twórcy usługi Simple-Fax na swojej stronie informują, że to „eksperyment”, ale obiecują, iż faktycznie po wysłaniu swojej wiadomości na numer 0531-490590019 otrzymamy relewantne* odpowiedzi.

A co właściwie potrafi taki Fax z AI?

Wedle obietnic autorów tego rozwiązania możemy wysyłać pytania o wydarzenia historyczne oraz prosić AI o przetłumaczenie dokumentu, rozwiązanie równania matematycznego itd. Co przy tym istotne, nie ponosimy dodatkowych kosztów poza samym nadaniem Faksu oraz wydrukowaniem odpowiedzi na naszej kartce.

Czytaj również: Nie skontaktujesz się już z niemieckim bankiem prehistoryczną metodą. Wspierali ją do teraz

Niestety ponieważ mieszkam w Polsce, to bez wycieczki do muzeum techniki sprawdzenie w praktyce tego rozwiązania nie wchodzi w grę. Jeśli mamy jednak wśród czytelników mieszkańców Niemiec, którzy w domu lub biurze nadal mają Fax, to dajcie znać, czy faktycznie to działa! Strona wisi już od co najmniej roku.

REKLAMA

*Pamiętajcie tylko, że ponieważ mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją (konkretnie od OpenAI), to nie ma gwarancji, że odpowiedzi na nasze pytania będą poprawne. Simple-Fax podkreśla, że to „dopiero wczesna faza testów” służąca „głównie do rozrywki”. W przeciwieństwie do samego Faksu, rzecz jasna!

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Grabiec
06.02.2026 17:32
Tagi: NiemcySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
11:31
Lotnisko w Krakowie testuje nowy sprzęt. Przestaniesz się bać
Aktualizacja: 2026-02-06T11:31:51+01:00
11:06
iPhone'y polecą na Księżyc. Wreszcie udało się skruszyć beton
Aktualizacja: 2026-02-06T11:06:44+01:00
10:15
Nvidia nie wyda nowych kart ani dziś, ani za rok. Zabiorą ludziom wszystko
Aktualizacja: 2026-02-06T10:15:41+01:00
9:42
Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest
Aktualizacja: 2026-02-06T09:42:48+01:00
9:14
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-02-06T09:14:20+01:00
8:35
Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-06T08:35:51+01:00
8:00
To ostatni moment na zakup PS5. Jeszcze masz szansę
Aktualizacja: 2026-02-06T08:00:04+01:00
7:06
Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a
Aktualizacja: 2026-02-06T07:06:52+01:00
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
18:43
Nadlatuje kometa, która może przyćmić wszystko. Przed nami kosmiczna ruletka
Aktualizacja: 2026-02-05T18:43:14+01:00
18:20
Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem
Aktualizacja: 2026-02-05T18:20:34+01:00
17:48
Google dogania ChatGPT. Król zaraz spadnie z rowerka
Aktualizacja: 2026-02-05T17:48:39+01:00
17:14
Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"
Aktualizacja: 2026-02-05T17:14:07+01:00
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
13:37
Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie
Aktualizacja: 2026-02-05T13:37:01+01:00
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
12:42
Z Allegro sprzedasz na Facebooku. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-02-05T12:42:14+01:00
11:52
Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T11:52:32+01:00
11:33
Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka
Aktualizacja: 2026-02-05T11:33:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA