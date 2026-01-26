REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość

Nie jako cichy wspomagacz, nie jako zakazane narzędzie, które każdy student zna, ale nikt nie przyznaje się do używania. ChatGPT był otwarcie dostępny na egzaminie. Czy taki sprawdzian jest czegoś wart?

Maciej Gajewski
ChatGPT na egzaminie
REKLAMA

Za pomysłem stoi prof. Wojciech Baluch z Wydziału Polonistyki UJ, który od dawna krytykuje schizofreniczne podejście uczelni do sztucznej inteligencji. Jego zdaniem udawanie, że studenci nie korzystają z AI, jest równie sensowne, jak udawanie, że nie istnieje Internet.

I trudno odmówić mu racji. Naukowcy mogą używać AI do przygotowywania materiałów, analiz, streszczeń, a nawet do wstępnego porządkowania danych. Studenci - słyszą głównie, że to oszustwo. Ta asymetria jest dla profesora nie tylko nielogiczna, ale przede wszystkim niesprawiedliwa.

REKLAMA

Czytaj też:

Jak wyglądał egzamin z ChatGPT?

Jak informuje Wyborcza.pl, forma egzaminu była równie nietypowa, co odważna: debata oksfordzka. Do udziału zgłosiło się dwanaścioro studentów pierwszego roku licencjatu z Wiedzy o Teatrze oraz ośmioro studentów pierwszego roku performatyki. W tej drugiej grupie chęć udziału była niemal stuprocentowa. Młodsze pokolenie nie boi się AI. Ono chce ją rozumieć i wykorzystywać.

Przygotowania wyglądały klasycznie: studenci analizowali wybrane dzieła - dramaty, filmy, seriale - i powtarzali pojęcia z zakresu teorii dramatu. Dopiero na sali poznawali tezę i antytezę, które mieli bronić. Na przygotowanie argumentów dostawali 30 minut. I właśnie wtedy mogli oficjalnie korzystać z ChatGPT.

Nie po to, by AI napisała za nich wystąpienie. Raczej po to, by szybko przypomnieć sobie definicje, uporządkować myśli, sprawdzić konteksty i skrócić dłuższe fragmenty tekstów. To podejście jest dziś coraz bardziej powszechne. AI nie jest magicznym mózgiem. Jest narzędziem – szybkim, wygodnym, ale wymagającym krytycznego myślenia.

AI pomaga, ale potrafi też kłamać jak z nut

Modele językowe potrafią tworzyć treści brzmiące wiarygodnie, ale kompletnie zmyślone. W branży tech to codzienność, ale w edukacji - to realny problem. Dlatego profesor Baluch podkreśla, że AI nie może być traktowana jako źródło prawdy, lecz jako narzędzie wspierające myślenie.

Aby przeanalizować wpływ AI na przebieg egzaminu profesor… stworzył drugiego asystenta AI. Ten pomagał mu porównywać nagrania debat z transkrypcjami rozmów studentów z ChatGPT. Ironia? Owszem. Ale też świetny przykład tego jak AI może wspierać naukowców w zadaniach żmudnych, powtarzalnych i czasochłonnych.

Największy problem? Niespójność systemu

Sednem argumentacji prof. Balucha jest nie technologia, lecz sprawiedliwość.

  • Naukowcy mogą używać AI do pracy. 
  • Studenci - nie. 

To absurd, zwłaszcza że to właśnie studenci będą pracować w świecie, w którym AI jest wszechobecna. Zakazywanie im korzystania z narzędzi, które są standardem w branży jest jak zakazywanie studentom informatyki korzystania z kompilatora.

Najostrzej profesor wypowiada się o pracach pisemnych - esejach, licencjatach, magisterkach. Jego zdaniem udawanie, że student pisze je samodzielnie jest dziś fikcją. ChatGPT potrafi stworzyć poprawny esej w kilka minut. A student, który chce ukryć korzystanie z AI, ma na to dziesiątki sposobów.

Co więc mierzy taka praca? Wiedzę? Czy może umiejętność maskowania śladów?

Profesor nie stawia jeszcze radykalnych tez, ale nie wyklucza, że tradycyjne prace dyplomowe mogą w przyszłości zniknąć lub zostać gruntownie przeprojektowane.

Co dalej? Rewolucja dopiero się zaczyna

Eksperyment nie był jednorazowym wybrykiem. W tym roku kolejne roczniki mają przejść przez podobną formę egzaminu. Profesor Baluch zakłada też grupę dyskusyjną dla nauczycieli, którzy chcą testować nowe metody pracy z AI.

Jego diagnoza jest brutalna: uczelnie nie są przygotowane na tempo zmian technologicznych. I to nie tylko polskie uczelnie - to globalny problem. Modele językowe rozwijają się szybciej, niż system edukacji jest w stanie reagować.

To prowadzi do fundamentalnego pytania: czy walka z AI w edukacji ma jeszcze sens? A może powinniśmy przestać pytać jak to zablokować? i zacząć pytać jak tego uczyć? 

Historia technologii jest tu bezlitosna:

  • kalkulatory miały zniszczyć matematykę
  • Internet miał zniszczyć pamięć
  • GPS miał zniszczyć orientację w terenie

Nic z tego się nie wydarzyło. Zmieniło się tylko to, czego i jak uczymy.

REKLAMA

AI w edukacji jest nieuniknione. Pytanie brzmi: kto będzie ją kształtował?

Dla ludzi, którzy żyją technologią - inżynierów, programistów, pasjonatów elektroniki użytkowej - odpowiedź jest oczywista. AI nie jest chwilową modą. Jest narzędziem, które będzie tak samo naturalne jak wyszukiwarka, edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny. Dlatego eksperyment prof. Balucha jest ważny nie tylko dla studentów teatrologii. Jest ważny dla całego systemu edukacji, który stoi przed największą zmianą od dekad.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
26.01.2026 19:15
Tagi: ChatGPTedukacjaOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
10:42
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej
Aktualizacja: 2026-01-25T10:42:35+01:00
6:40
Kosmos zobaczył coś niezwykłego. Nazare i fale jak wieżowce
Aktualizacja: 2026-01-25T06:40:00+01:00
6:33
Twój lot się opóźnia? Na odszkodowanie nie licz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:33:00+01:00
6:27
Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-25T06:27:00+01:00
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
6:00
Rewolucja w akumulatorach. Nadchodzą baterie litowo-siarkowe
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
6:00
Jeddah Tower rośnie jak szalona. Rekord świata bardzo blisko
Aktualizacja: 2026-01-25T06:00:00+01:00
16:50
Zdjęcia Google z nowością. Pokażą, że twoje życie to mem
Aktualizacja: 2026-01-24T16:50:00+01:00
16:40
Xbox w pułapce. Została jedna deska ratunku
Aktualizacja: 2026-01-24T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA