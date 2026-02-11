Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku pamięci komputerowych pogorszyła się do takiego stopnia, że dotychczas stosunkowo niedrogie moduły DRAM i NAND dziś są piekielnie drogie. Sytuacja wpłynęła już na ceny komponentów takich jak moduły RAM, lecz producenci smartfonów starają się uniknąć podwyżek cen samych urządzeń. Apple najwyraźniej też.

REKLAMA

iPhone’y 18 Pro nie będą droższe. Pozostaną na dotychczasowych poziomach

Według analityka z firmy GF Securities Jeffa Pu powiązanego z łańcuchami dostaw Apple’a, nadchodzące modele iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mają zachować ceny poprzedników. Takie wnioski zostały wysnute po wykonaniu analizy działalności giganta technologicznego, który ma koncentrować się na optymalizacji wydatków w celu utrzymania początkowych cen urządzeń "bez zmian" lub na "podobnym poziomie" do zeszłorocznych modeli.

Dodam, że iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max w dniu premiery startowały z poziomu:

17 Pro - 1099 dol. - 5799 zł;

17 Pro Max - 1199 dol. - 6299 zł.

Jeff Pu uważa, że w tym celu producent ma negocjować z kluczowymi dostawcami pamięci - Samsungiem i SK Hynix - aby osiągnąć korzystne umowy na moduły DRAM i NAND. Rozmowy z partnerami biznesowymi są niezbędne w obliczu gwałtownie rosnących cen pamięci operacyjnej i dyskowej, która ma być nawet cztery razy droższa niż jeszcze rok temu.

Dodatkowo Apple ma znaleźć też kilka innych sposobów na obniżenie wydatków związanych z produkcją jednego egzemplarza urządzenia. Mówi się, że gigant szuka oszczędności w innych kluczowych, równie kosztownych komponentach: wyświetlaczu czy systemie aparatów.

Nie oznacza to jednak, że otrzymamy gorszą jakość ekranu czy słabsze możliwości fotograficzne. Z ostatnich przecieków wynika, że jest wręcz przeciwnie - iPhone’y 18 Pro mają otrzymać najlepsze matryce OLED Samsunga oraz aparaty ze zmienną przysłoną.

To właściwie nie pierwszy raz, gdy w sieci pojawia się podobny raport. Niedawno inny analityk Ming Chi Kuo również podzielił się podobnymi przemyśleniami. Według niego Apple wdrożył plan, zakładający "uniknięcie podwyżek cen w jak największym stopniu".

Czytaj też:

REKLAMA

Musimy dalej obserwować rynek

Pamiętajmy, że sytuacje jest wyjątkowo dynamiczna i doniesienia z dzisiaj mogą nie mieć przełożenia bliżej premiery smartfonów Apple’a. Wystarczy spojrzeć na to, że pół roku temu nikt nie spodziewał się krachu na rynku cen pamięci DRAM i NAND. Obecnie pozostaje nam obserwować dalsze poczynania producentów. Samsung w ciągu dwóch tygodni ma wprowadzić swoje sztandarowe modele do sprzedaży. Wcześniejsze informacje zakładały, że Galaxy S26 będą droższe niż zeszłoroczne modele.

REKLAMA

Albert Żurek 11.02.2026 17:59

Ładowanie...