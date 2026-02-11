iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą

Ładowanie...

Apple umocnił swoją pozycję na globalnym rynku smartfonów. Z najnowszego raportu Counterpoint Research wynika, że niemal co czwarty aktywny smartfon na świecie to iPhone, co daje firmie z Cupertino pozycję niekwestionowanego lidera pod względem liczby urządzeń faktycznie używanych przez konsumentów.

Apple i Samsung w klubie miliarderów. Dwie firmy trzęsą 44 proc. rynku

Według danych zawartych w najnowszym raporcie Counterpoint Research podsumowującym 2025 rok, globalna baza aktywnych smartfonów zwiększyła się w 2025 roku zaledwie o 2 proc. To wyraźny sygnał, że rynek znajduje się w fazie dojrzałej, a użytkownicy coraz rzadziej wymieniają swoje urządzenia na nowe. Cykle wymiany wydłużyły się do niemal czterech lat, a coraz większą rolę odgrywa także "drugie życie" smartfonów, czyli ich dalsze użytkowanie przez kolejnych właścicieli.

W tym środowisku Apple radzi sobie najlepiej. Counterpoint szacuje, że iPhone’y odpowiadają dziś za około 25 proc. wszystkich aktywnych smartfonów. Co więcej, w 2025 roku Apple dodało więcej nowych aktywnych urządzeń niż siedmiu kolejnych największych producentów razem wziętych. Zdaniem analityków świadczy to o wyjątkowej zdolności firmy do przyciągania i utrzymywania użytkowników mimo ograniczonego tempa wzrostu całego rynku.

Globalna baza aktywnych smartfonów według udziału marek, 2025 r. - Counterpoint Research; Gwiazdka oznacza marki z ponad 200 mln aktywnych urządzeń

Kolejne miejsca podium nie powinny nikogo dziwić - Samsung od wielu lat na przemian jest na pierwszym i drugim miejscu w praktycznie wszystkich rankingach sporządzanych przez Counterpoint. W wielu krajach - w tym także w Polsce - jest także czołowym producentem smartfonów ze średniej i niskiej półki, oraz domyślnym wyborem w przypadku półki premium smartfonów z Androidem. Jak przekazuje Counterpoint, pierwsze dwa miejsca to klub miliarderów - Apple i Samsung oboje mają ponad miliard aktywnych smartfonów w skali globalnej.

Za Samsungiem na trzecim miejscu uplasował się Xiaomi, który od ponad dekady trzęsie smartfonami w średniej- i średnio-wysokiej półce, a to poprzez bardzo dobry stosunek ceny do wydajności podzespołów. Podobną strategię stosują także Oppo i Vivo, plasujące się odpowiednio na czwartym i piątym miejscu. W zestawieniu Counterpoint obecna jest także mało mówiąca Polakom firma Transsion Group - to chiński producent posiadający w swoim portfolio marki m.in. Tecno i Infinix. Transsion obecnie jest liderem sprzedaży na rynkach rozwijających się, przede wszystkim w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Łącznie osiem firm przekroczyło w 2025 roku próg 200 mln aktywnych urządzeń. Oprócz Apple i Samsunga są to: Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei oraz Honor. Warto przy tym odnotować, że to właśnie Honor jako jedyny producent dołączył w minionym roku do "klubu 200 mln+". Motorola i realme są już bardzo blisko tego poziomu, natomiast Google pozostaje wyraźnie daleko od bram tego klubu.

Ranking aktywnych smartfonów to ranking długowieczności

Counterpoint podkreśla, że dominacja Apple'a i Samsunga wynika nie tylko ze skali sprzedaży, lecz przede wszystkim z długowieczności ich urządzeń. Solidne wykonanie, wieloletnie wsparcie aktualizacjami, wysoka wartość odsprzedaży oraz silnie powiązane ekosystemy sprawiają, że smartfony tych marek pozostają w użyciu przez dłuższy czas i często zmieniają właścicieli zamiast trafiać do szuflady.

Raport zwraca też uwagę na trudną sytuację w segmencie premium. W 2025 roku sześciu producentów spoza duetu Apple-Samsung miało zaledwie jednocyfrowy udział w sprzedaży smartfonów kosztujących powyżej 600 dol. (ok. 2122 zł) w cenie hurtowej. Pokazuje to, jak trudno przebić się w najwyższej półce cenowej, gdzie konsumenci coraz częściej stawiają na sprawdzone marki.

Jednocześnie coraz większą rolę w decyzji zakupowej odgrywa oprogramowanie i usługi. W erze AI to funkcje związane z przetwarzaniem lokalnym, inteligentną fotografią, produktywnością oraz integracją między urządzeniami stają się głównymi wyróżnikami. Counterpoint zauważa, że Apple pozostaje jedyną firmą, która w sposób konsekwentny generuje wysokomarżowe przychody z już zakupionych i aktywowanych urządzeń, a segment usług notuje dwucyfrowe tempo wzrostu.

11.02.2026

