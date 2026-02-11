Logo
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz

Kiedy Android 17? Szybciej niż myślisz. W najbliższych tygodniach poczujesz przedsmak najnowszego systemu Google’a.

Albert Żurek
Android 17
Android 16 staje się powoli nowym standardem w świecie smartfonów. Duża część producentów smartfonów już zaktualizowała swoje urządzenia do wydanej w minionym roku wersji, a nowe modele pojawiające się na rynku od wyciągnięcia z pudełka mają zainstalowaną szesnastkę. Android 17 natomiast ruszy już "wkrótce".

Android 17 jest już bliżej niż myślisz

Android 17 o nazwie kodowej Cynamonka (ang. Cinnamon Bun) stanowi kolejną aktualizację systemu w ramach corocznego planu wydawniczego Google’a. Firma dotychczas ulepszał obecny system wydany w czerwcu 2025 r. aktualizacjami beta. W miniony wtorek 10 lutego 2026 r. wydano jednak ostatnią wersję Beta 2.1 Androida 16 QPR3. 

Gigant jednocześnie poinformował, że wkrótce rozpocznie publiczne udostępnianie Androida 17. Google chce skupić się na "następnym cyklu programu beta, który obejmuje wydanie platformy Android 17 (26Q2)".

Wersja beta 1 systemu Android 17 wkrótce zostanie udostępniona. Opiera się ona na wersji platformy Android 16 QPR i zawiera najnowsze poprawki błędów oraz ulepszenia stabilności i wydajności - dodaje Google w oświadczeniu na Reddicie.

Android 17 w testowym wydaniu zostanie zainstalowany automatycznie dla osób, które wcześniej uczestniczyły w programie beta. Google sugeruje, że najsensowniejszym sposobem będzie opuszczenie programu i zainstalowanie publicznej aktualizację Androida 16, która pojawi się w niedalekiej przyszłości. Tym sposobem użytkownicy zachowają wszystkie dane zawarte na telefonie. 

Kiedy oficjalna wersja Androida 17? Za cztery miesiące

Android 17 w wersji beta to dla większości z nas ciekawostka. Tego typu systemy najczęściej zawierają mnóstwo błędów z działaniem urządzenia i nie są polecane dla większości użytkowników. Testowa wydanie powinno pojawić się jeszcze w lutym, ale na oficjalną wersję trzeba będzie poczekać jeszcze cztery miesiące aż do czerwca. 

Następna okazja do wyjścia z programu beta bez usuwania danych będzie miała miejsce pod koniec cyklu beta Androida 17, w czerwcu 2026 roku - pisze Google w oświadczeniu.

Koniec testów jest planowana na czerwiec i w tym samym miesiącu powinna ruszyć dystrybucja oficjalnej, publicznej wersji. Skorzystają z niej początkowo posiadacze smartfonów Google Pixel. Użytkownicy Samsunga oraz urządzeń innych marek muszą jednak czekać na harmonogram producentów. Pamiętajmy, że każda firma ma własną nakładkę systemową i główne wersje Androida stanowią wyłącznie bazę dla oprogramowania. 

11.02.2026 15:50
