Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz

Ładowanie...

AirTag 2 to nowa wersja lokalizatora Bluetooth od Apple’a, który korzysta z sieci Znajdź przypominającej trochę SONAR stworzony przez Batmana w „Mrocznym Rycerzu”. Te małe pastylki można wrzucić do plecaka lub portfela, przyczepić do kluczy albo roweru tudzież elektrycznej hulajnogi, aby w razie potrzeby łatwo namierzyć zaginione przedmioty.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 AirTag i AirTag 2 wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie…

REKLAMA

W tym roku po pięciu latach od debiutu AirTaga pojawił się zaś wspomniany nowy model. Faktycznie jest głośniejszy, a do tego AirTag 2 ma lepszy zasięg, co już sprawdziłem doświadczalnie. Zamontowano w nim również chip Ultra Wideband 2. Daje mu nowe możliwości w zakresie łączenia się z inteligentnymi zegarkami z rodziny Apple Watch. Jest tylko jeden szkopuł.

AirTag i precyzyjne namierzanie

Dzięki chipom Ultra Wideband urządzenia Apple’a mogą namierzać się wzajemnie i to z bardzo dużą dokładnością. To rozwiazanie dostępne jest od lat i z czasem zostało usprawnione, dzięki czemu szukając AirPodsów albo kluczy z doczepionym AirTagiem, które wpadły za kanapę, widzę na ekranie odległość w jakiej się od nich znajduję oraz strzałkę z kierunkiem, w którym mamy się poruszać.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 AirTag - namierzanie z poziomu telefonu iPhone…

Działa to super i jest niezwykle praktyczne! Co jednak w sytuacji, gdy straciliśmy przedmiot z doczepionym lokalizatorem i telefon naraz? AirTag 2. generacji pozwala na to samo z użyciem zegarków firmy z Cupertino. Problem w tym, że zaimplementowane to zostało w sposób szalenie nieintuicyjny i na pierwszy rzut oka nie da się tej funkcji znaleźć.

Jak znaleźć AirTaga 2 z Apple Watchem?

Po skonfigurowaniu AirTaga 2. generacji przeprowadziłem testy z użyciem iPhone’a, a potem chciałem sprawdzić, jak radzi sobie w tym zakresie zegarek. Na próżno jednak szukać tej opcji w jakiejkolwiek z trzech mini-aplikacji na Apple Watcha, które wydzielają do osobnych ikonek trzy główne zakładki ze smartfonowej wersji aplikacji Znajdź do szukania odpowiednio ludzi, urządzeń i gadżetów.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Aplikacja o nazwie Znajdź z iPhone’a została rozbita w watchOS na trzy mini-apki

Do tego z początku AirTaga 2 na Apple Watchu… nie widziałem wcale, chociaż minął pełen dzień od jego aktywacji. Na szczęście ten konkretny problem rozwiązał restart zegarka, ale nadal nie mogłem odpalić tego nowego precyzyjnego namierzania. Dopiero po jakimś czasie znalazłem sposób na to, by to zrobić. Okazuje się, że dostępne jest to w… Centrum Sterowania.

AirTag 2 i precyzyjne namierzanie - jak je odpalić?

Aby namierzać AirTaga 2 precyzyjnie w kwestii odległości i kierunku, tak jak na iPhonie, należy dodać we wspomnianym Centrum Sterowania na Apple Watchu każdy lokalizator osobno jako dodatkowy guzik. Po jego tąpnięciu pojawia się ekran, który pokazuje, jak daleko znajduje się pastylka z, jak dobrze pójdzie, doczepionym do niej przedmiotem, którego szukamy.

Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 Centrum Sterowania w Apple Watch uruchamia się wciśnięciem dużego przycisku

Aby odpalić Centrum Sterowania na zegarku Apple’a należy wcisnąć duży przycisk boczny, a guzik umożliwiający jego edycję znajduje się na samym dole. Po jego wciśnięciu wystarczy tąpnąć plusik w prawym górnym roku, odszukać na liście sekcję „Znajdź przedmioty” i wybrać konkretny gadżet. Stawiam bitcoiny przeciwko NFT, że mało który posiadacz AirTaga 2 się o tym dowie.

Mam nadzieję, że Apple w końcu to ogarnie.

Możliwość poszukiwania AirTagów 2 z większą dokładnością z poziomu Centrum Sterowania nie jest wcale złym pomysłem, ale to nie powinna być jedyna metoda, żeby to osiągnąć! Skoro już mamy mini-apkę „Znajdź przedmioty” w systemie operacyjnym watchOS, to dodatkowy guzik uruchamiający precyzyjne lokalizowanie powinien się w niej znaleźć.

Do tego tak jak można już szukać z poziomu zegarka AirTagów 2, tak jak telefonów iPhone z użyciem obecnego od lat guzika Ping w Centrum Sterowania, tak nadal zegarek nie obsługuje precyzyjnego szukania AirPodsów, z którymi telefony Apple’a akurat sobie już radzą. No cóż - może kolejne modele Apple Watchy i słuchawek rodem z Cupertino na to pozwolą?

Czytaj inne nasze teksty poświęcone lokalizatorowi AirTag:

REKLAMA

Tak czy inaczej, jeśli macie już AirTaga 2 oraz Apple Watcha, to koniecznie dodajcie nowy gadżet od razu do Centrum Sterowania w systemie watchOS. W razie co lepiej mieć guzik na wyciągnięcie palca, zwłaszcza jeśli przedmiot z doczepionym lokalizatorem zgubił się w ruchliwym miejscu razem z telefonem i lada moment może przepaść bezpowrotnie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 11.02.2026 20:10

Ładowanie...