Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni

Qualcomm szykuje Snapdragona 8 Elite Gen 6 Pro. Dzięki autorskiej technologi chłodzenia opracowanej przez Samsunga, będzie mógł zapewnić zaskakująco wysoką wydajność. Innymi słowy, już niedługo smartfon będzie równie szybki co laptop.

Piotr Konopnicki
Qualcomm szykuje prawdziwą bestię. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro to będzie wydajnościowy potwór.
Według najnowszych doniesień, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ma osiągać szczytowe taktowanie rzędu około 5,0 GHz. Co więcej, według wewnętrznych testów osiągnął nawet 5,5–6,0 GHz. Kluczowe było zastosowanie licencjonowanej technologii Samsunga, czyli Heat Pass Block która zapewnia lepsze odprowadzanie ciepła.

Choć plotki o kolejnym skoku taktowań w mobilnych układach nie są niczym nowym, to tym razem Qualcomm planuje pójść o krok dalej. Zamiast sztucznego podkręcania rdzeni, firma współpracuje z Samsungiem nad rozwiązaniem termicznym, które zmniejszy opór cieplny i pozwali chipowi pracować dłużej na wysokich częstotliwościach.

Brzmi to jak odpowiedź na zarzuty, że obecne flagowce znacznie częściej osiągają wysoką wydajność tylko przez krótkotrwały okres, zanim zaczną się przegrzewać.

Nowa technologia chłodzenia od Samsunga

Samsung Heat Pass Block ma poprawić bezpośrednie odprowadzanie ciepła, redukując opór termiczny o kilkanaście procent, co spowoduje spadek temperatur między chipem, a obudową. W praktyce oznacza to, że procesor będzie mógł dłużej utrzymać wysokie taktowanie, zanim będzie zmuszony obniżyć wydajność przez tzw. thermal throttling.

Mówimy tu o szczytowym taktowaniu rzędu 5,0 GHz (a w testach nawet 5,5–6,0 GHz). To imponujące osiągnięcie związane jest z przełamaniem pewnej bariery – do niedawna takie zegary były osiągalne tylko w procesorach stacjonarnych.

Jednak trzeba pamiętać że szczytowe taktowanie to nie to samo co stała, użyteczna wydajność. Liczy się, jak długo chip utrzyma wysokie zegary pod obciążeniem i ile energii przy tym zużyje.

Poprzednie generacje Snapdragona osiągały świetne wyniki w benchmarkach, ale często kosztem znacznego poboru mocy i szybkiego throttlingu. Wyższe zegary bez radykalnej poprawy chłodzenia to po prostu krótsze sesje grania i cieplejsze kieszenie.

Więcej o nowych technologiach przeczytasz na łamach Spider'sWeb:

Użycie autorskiej technologii termicznej od Samsunga to sprytne posunięcie – zamiast poświęcać czas i środki na badania, Qualcomm skorzysta z gotowego rozwiązania. Pytanie brzmi: czy producenci telefonów wdrożą je w sposób, który realnie poprawi doświadczenie użytkownika, czy potraktują to jako marketingowy dodatek?

Wyścig zbrojeń wśród producentów chipów nie ustaje. W praktyce użytkownicy oczekują stabilnej wydajności i rozsądnego czasu pracy na baterii, a nie jednosekundowych sprintów w benchmarkach.

Jeżeli Qualcomm i partnerzy naprawdę obniżą temperatury bez drenażu baterii, to będzie znaczący krok naprzód. W innym przypadku po prostu dostaniemy kolejnego flagowca, który imponuje liczbami w testach, lecz kieszeni zamieni się w gorącego kartofla.

Piotr Konopnicki
28.01.2026 19:15
Tagi: ProcesoryQualcommSamsungSnapdragon
