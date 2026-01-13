REKLAMA
Lotniska szykują się na zawieruchę. Ważna prośba do podróżnych

Zima już dała się we znaki polskim lotniskom, a to nie koniec utrudnień.

Adam Bednarek
lotnisko
Miniony weekend - szczególnie na lotniskach w Gdańsku i Warszawie - stał pod znakiem opóźnionych oraz przekierowywanych do innych miast lotów. W nowym tygodniu sytuacja uległa nieznacznej poprawie, ale warunki pogodowe dalej wymagają intensywnej pracy. "Opóźnienia mają charakter lokalny i krótkotrwały, głównie związany z odladzaniem i warunkami zimowymi. Brak masowych odwołań lub wstrzymań ruchu" – podsumowywał sytuację na polskich lotniskach minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Szef resortu opisywał, że na warszawskim lotnisku Chopina możliwe są opóźnienia z uwagi na konieczność odladzania. Port lotniczy zdaje sobie sprawę, że prac będzie więcej i szykuje się na środę.

Lecisz z Warszawy? Lotnisko ma ważny apel

Lotnisko Chopina spodziewa się w najbliższym czasie trudnych warunków atmosferycznych. "Szczególnie złe" prognozowane są na środę, kiedy to spaść może m.in. marznący deszcz.

Podróżujących prosimy o sprawdzanie statusu lotu u przewoźnika lub na stronie lotniska. W związku z warunkami, jakie obecnie są na wielu lotniskach należy się liczyć z możliwymi opóźnieniami i ogólnymi utrudnieniami. Jednocześnie wszystkich podróżujących prosimy o zachowanie szczególnej uwagi (może być bardzo ślisko) oraz zarezerwowanie sobie więcej czasu na dotarcie na lub z lotniska.

Podobny apel pojawił się na facebookowym profilu gdańskiego lotniska. Jak podkreślono we wpisie, ze względu na trudne warunki zimowe w regionie na lotnisku wciąż zalega dużo śniegu. Zapewniono, że zespół techniczny "pracuje nieprzerwanie nad jego usuwaniem", ale utrudnienia są możliwe.

Prosimy wszystkich pasażerów o wzmożoną czujność, bieżące monitorowanie tablicy odlotów i przylotów oraz zaplanowanie wcześniejszego przyjazdu na lotnisko – zwrócono się do podróżnych.

Jeśli ktoś w najbliższych godzinach i dniach będzie wylatywał z kraju lub czeka na swoich bliskich, musi pamiętać o sprawdzaniu aktualnych danych pogodowych.

Adam Bednarek
13.01.2026 14:55
Tagi: LotnictwoLotniskapodróżeSamoloty
