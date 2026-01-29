Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"
Wystąpiła bardzo nietypowa awaria Play. Klienci korzystający z usług operatora zgłaszają problemy z zalogowaniem się do aplikacji i serwisów bankowości internetowej.
Pierwsze zgłoszenia dotyczące problemu zaczęły pojawiać się wczesnym rankiem. Klienci różnych banków: mBanku, Pekao, PKO, Millenium i wielu innych zaczęli zauważać problemy już o godz. 5. Przez następne kilka godzin jednak awaria nie została zażegnana i ok. godz. 12 występują problemy z logowaniem się do usług i korzystaniem z BLIKa.
Nietypowa awaria sieci Play. Klienci operatora mają problem z bankowością
Początkowo myślano, że problem leży po stronie banków lub zewnętrznego dostawcy usług. W serwisie Downdetector jednak widać, że zgłoszenia pojawią się równomiernie w przypadku wszystkich banków.
Play w odpowiedzi na komentarze klientów na Facebooku potwierdził, że problem leży po stronie operatora. Dodał także krótkie oświadczenie:
Potwierdzamy, że obecnie mogą występować trudności w działaniu aplikacji i stron bankowych. Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji i prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.
Jeszcze wcześniej profil Play stwierdził, że technicy operatora weryfikują przyczynę. Z komunikatu dowiadujemy się, że firma wie o możliwych niedogodnościach i stara się możliwie najszybciej rozwiązać problemy z działaniem usług.
Awaria jest o tyle nietypowa, że wpływa na działanie określonych usług - głównie bankowych. Klienci Play najwyraźniej nie spotykają problemów z dostępem do innych aplikacji czy stron internetowych. Dodam, że korzystam z sieci Mobile Vikings działającej na infrastrukturze Play rano podczas korzystania z aplikacji bankowej nie zauważyłem większych problemów.
Miejmy nadzieję, że awaria zostanie szybko zażegnana. Na czas pisania artykułu (ok. godz. 12:00) liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector powoli spada, lecz wciąż nie wynosi zero.