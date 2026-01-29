REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Duży problem z logowaniem do banków. "Bardzo nietypowa awaria"

Wystąpiła bardzo nietypowa awaria Play. Klienci korzystający z usług operatora zgłaszają problemy z zalogowaniem się do aplikacji i serwisów bankowości internetowej. 

Albert Żurek
Problem play logowanie
REKLAMA

Pierwsze zgłoszenia dotyczące problemu zaczęły pojawiać się wczesnym rankiem. Klienci różnych banków: mBanku, Pekao, PKO, Millenium i wielu innych zaczęli zauważać problemy już o godz. 5. Przez następne kilka godzin jednak awaria nie została zażegnana i ok. godz. 12 występują problemy z logowaniem się do usług i korzystaniem z BLIKa. 

REKLAMA

Nietypowa awaria sieci Play. Klienci operatora mają problem z bankowością

Początkowo myślano, że problem leży po stronie banków lub zewnętrznego dostawcy usług. W serwisie Downdetector jednak widać, że zgłoszenia pojawią się równomiernie w przypadku wszystkich banków.

Play w odpowiedzi na komentarze klientów na Facebooku potwierdził, że problem leży po stronie operatora. Dodał także krótkie oświadczenie:

Potwierdzamy, że obecnie mogą występować trudności w działaniu aplikacji i stron bankowych. Intensywnie pracujemy nad rozwiązaniem tej sytuacji i prosimy o jeszcze trochę cierpliwości.

Jeszcze wcześniej profil Play stwierdził, że technicy operatora weryfikują przyczynę. Z komunikatu dowiadujemy się, że firma wie o możliwych niedogodnościach i stara się możliwie najszybciej rozwiązać problemy z działaniem usług. 

Awaria jest o tyle nietypowa, że wpływa na działanie określonych usług - głównie bankowych. Klienci Play najwyraźniej nie spotykają problemów z dostępem do innych aplikacji czy stron internetowych. Dodam, że korzystam z sieci Mobile Vikings działającej na infrastrukturze Play rano podczas korzystania z aplikacji bankowej nie zauważyłem większych problemów. 

Czytaj też:

REKLAMA

Miejmy nadzieję, że awaria zostanie szybko zażegnana. Na czas pisania artykułu (ok. godz. 12:00) liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector powoli spada, lecz wciąż nie wynosi zero.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
29.01.2026 12:30
Tagi: awariaBankiBankowość elektronicznaPlay
Najnowsze
11:34
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"
Aktualizacja: 2026-01-29T11:34:43+01:00
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA