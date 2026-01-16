REKLAMA
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką

Asus jako pierwszy partner Nvidii otwarcie mówi o wstrzymaniu produkcji kart RTX. Decyzja dotyczy modeli z 16 GB pamięci, najbardziej dotkniętych brakami magazynowymi.

Malwina Kuśmierek
RTX 5070 Ti znika z oferty Asusa
Jeżeli wczorajszy wywód dyrektora generalnego Nothing na temat podwyżek cen smartfonów nie zasmucił cię wystarczająco, dziś powodów do smutku dostarcza Asus. Producent potwierdził partnerom i mediom, że wycofuje się z dalszej produkcji kart graficznych GeForce RTX 5070 Ti oraz RTX 5060 Ti w wersjach z 16 GB pamięci. Powód jest jeden: braki pamięci, które zaczynają uderzać nie tylko w centra danych i same moduły pamięci, ale też w sprzęt konsumencki korzystający z pamięci RAM.

RTX 5070 Ti i 5060 Ti w odwrocie. Asus mówi wprost o brakach magazynowych

Informacje jako pierwszy nagłośnił kanał Hardware Unboxed, powołując się na rozmowy z Asusem i detalistami podczas targów CES 2026. Według tych relacji RTX 5070 Ti - który zadebiutował zaledwie rok temu - "znajduje się w trakcie poważnych problemów z dostępnością", a Asus zdecydował się nadać swoim modelom tej karty status "end of life", czyli zakończenia cyklu życia produktu. W praktyce oznacza to brak planów na kolejne partie produkcyjne. Podobny los ma spotkać RTX 5060 Ti 16 GB, który - jak twierdzi Hardware Unboxed - "jest niemal całkowicie wycofany" z dalszych planów produkcyjnych Asusa.

Dla tych, którzy nie utożsamiają się z tytułem "komputerowca" warto wyjaśnić, dlaczego mówimy o Asusie, a nie o samej Nvidii. Nvidia projektuje układy graficzne (GPU) i sprzedaje je partnerom, tzw. AIB (add-in board partners), do których należą m.in. Asus, MSI czy Gigabyte. To właśnie te firmy produkują i sprzedają gotowe karty graficzne trafiające do sklepów, a ze sklepów do naszych komputerów. SKU (Stock Keeping Unit) to z kolei konkretna wersja produktu w ofercie - w tym przypadku określona karta graficzna Asusa z danym układem i ilością pamięci. Zakończenie produkcji SKU przez Asusa nie oznacza więc, że Nvidia "zabija" sam układ, ale że jeden z kluczowych partnerów przestaje go wytwarzać i dostarczać na rynek detaliczny.

Sama Nvidia w rozmowie z Engadget studzi nastroje i podkreśla, że formalnie nic nie zostało wycofane.

"Popyt na karty GeForce RTX jest silny, a podaż pamięci ograniczona. Nadal wysyłamy wszystkie SKU GeForce i ściśle współpracujemy z dostawcami, aby maksymalizować dostępność pamięci" - przekazał rzecznik firmy.

Asus nie odpowiedział na prośby mediów o komentarz.

Szalone ceny pamięci RAM pukają do drzwi kolejnych produktów

Problemem nie jest jednak sama sprzedaż czipów Nvidii, lecz dostęp do pamięci potrzebnej ów czipom. Wersje RTX 5070 Ti i RTX 5060 Ti wyposażone są w 16 GB VRAM, co w obecnych realiach znacząco podnosi koszty produkcji. Boom na sztuczną inteligencję sprawił, że producenci pamięci masowo przestawiają linie na potrzeby centrów danych i akceleratorów AI, kosztem rynku konsumenckiego. Efektem są rosnące ceny RAM-u, SSD oraz pamięci wykorzystywanej w kartach graficznych - a także decyzje takie jak ta podjęta przez Asusa.

To pierwszy tak wyraźny sygnał od jednego z głównych partnerów Nvidii, że kryzys pamięci zaczyna realnie ograniczać ofertę kart graficznych dla graczy. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, podobne decyzje mogą dotknąć kolejne modele - a budowa lub modernizacja peceta w 2026 roku stanie się jeszcze mniej przyjemnym doświadczeniem niż jest obecnie. To w założeniu, że komukolwiek obecnie sprawia przyjemność płacić półtora tysiąca złotych za 32 GB RAM.

Malwina Kuśmierek
16.01.2026 10:42
Tagi: ASUSKarty graficzneNvidiaRAM
