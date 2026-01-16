Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką

Ładowanie...

Jeżeli wczorajszy wywód dyrektora generalnego Nothing na temat podwyżek cen smartfonów nie zasmucił cię wystarczająco, dziś powodów do smutku dostarcza Asus. Producent potwierdził partnerom i mediom, że wycofuje się z dalszej produkcji kart graficznych GeForce RTX 5070 Ti oraz RTX 5060 Ti w wersjach z 16 GB pamięci. Powód jest jeden: braki pamięci, które zaczynają uderzać nie tylko w centra danych i same moduły pamięci, ale też w sprzęt konsumencki korzystający z pamięci RAM.

RTX 5070 Ti i 5060 Ti w odwrocie. Asus mówi wprost o brakach magazynowych

Informacje jako pierwszy nagłośnił kanał Hardware Unboxed, powołując się na rozmowy z Asusem i detalistami podczas targów CES 2026. Według tych relacji RTX 5070 Ti - który zadebiutował zaledwie rok temu - "znajduje się w trakcie poważnych problemów z dostępnością", a Asus zdecydował się nadać swoim modelom tej karty status "end of life", czyli zakończenia cyklu życia produktu. W praktyce oznacza to brak planów na kolejne partie produkcyjne. Podobny los ma spotkać RTX 5060 Ti 16 GB, który - jak twierdzi Hardware Unboxed - "jest niemal całkowicie wycofany" z dalszych planów produkcyjnych Asusa.

Dla tych, którzy nie utożsamiają się z tytułem "komputerowca" warto wyjaśnić, dlaczego mówimy o Asusie, a nie o samej Nvidii. Nvidia projektuje układy graficzne (GPU) i sprzedaje je partnerom, tzw. AIB (add-in board partners), do których należą m.in. Asus, MSI czy Gigabyte. To właśnie te firmy produkują i sprzedają gotowe karty graficzne trafiające do sklepów, a ze sklepów do naszych komputerów. SKU (Stock Keeping Unit) to z kolei konkretna wersja produktu w ofercie - w tym przypadku określona karta graficzna Asusa z danym układem i ilością pamięci. Zakończenie produkcji SKU przez Asusa nie oznacza więc, że Nvidia "zabija" sam układ, ale że jeden z kluczowych partnerów przestaje go wytwarzać i dostarczać na rynek detaliczny.

Sama Nvidia w rozmowie z Engadget studzi nastroje i podkreśla, że formalnie nic nie zostało wycofane.

"Popyt na karty GeForce RTX jest silny, a podaż pamięci ograniczona. Nadal wysyłamy wszystkie SKU GeForce i ściśle współpracujemy z dostawcami, aby maksymalizować dostępność pamięci" - przekazał rzecznik firmy.

Asus nie odpowiedział na prośby mediów o komentarz.

Szalone ceny pamięci RAM pukają do drzwi kolejnych produktów

Problemem nie jest jednak sama sprzedaż czipów Nvidii, lecz dostęp do pamięci potrzebnej ów czipom. Wersje RTX 5070 Ti i RTX 5060 Ti wyposażone są w 16 GB VRAM, co w obecnych realiach znacząco podnosi koszty produkcji. Boom na sztuczną inteligencję sprawił, że producenci pamięci masowo przestawiają linie na potrzeby centrów danych i akceleratorów AI, kosztem rynku konsumenckiego. Efektem są rosnące ceny RAM-u, SSD oraz pamięci wykorzystywanej w kartach graficznych - a także decyzje takie jak ta podjęta przez Asusa.

To pierwszy tak wyraźny sygnał od jednego z głównych partnerów Nvidii, że kryzys pamięci zaczyna realnie ograniczać ofertę kart graficznych dla graczy. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, podobne decyzje mogą dotknąć kolejne modele - a budowa lub modernizacja peceta w 2026 roku stanie się jeszcze mniej przyjemnym doświadczeniem niż jest obecnie. To w założeniu, że komukolwiek obecnie sprawia przyjemność płacić półtora tysiąca złotych za 32 GB RAM.

Malwina Kuśmierek 16.01.2026 10:42

