Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem

Intel szykuje się do premiery nowej generacji procesorów. Tak, aby móc realnie walczyć z AMD i jego najnowszymi układami Ryzen 9000. 

Albert Żurek
Nie będzie fabryki Intela w Polsce
Gigant przyzwyczaił nas do corocznych premier układów stworzonych z myślą o komputerach stacjonarnych realizowanych pod koniec roku. Ostatnim wydaniem były czipy Intel Core Ultra 200S z października 2024 r., natomiast w 2025 r. nie otrzymaliśmy następcy. Premiera miała zostać opóźniona o kilka miesięcy, jednak jest już za rogiem.

Intel odpowie nowymi procesorami Core Ultra 200K Plus na AMD

Ostatnia generacja Intel Core Ultra 200S przyniosła spore zmiany w czipach. Producent postawił na wyższą energooszczędność ze względu na zarzuty związane z piłowanymi do granic możliwości układami 13. i 14. generacji, co dotyczyło głównie i7-14700K i i9-14900K. Jednocześnie wprowadził wiele zmian w architekturze oraz technologii wielowątkowości stosowanej od czasów wczesnych czipów Intel Core.

Pierwsze testy jednak były rozczarowujące - procesory okazały się wolniejsze w grach od starszej generacji. Rozwiązaniem ma być nowa generacja Core Ultra 200K Plus, stanowiąca lekkie odświeżenie. Według sprawdzonego informatora z Chin, nowe modele mają zostać wprowadzone w marcu lub kwietniu.

Intel już wcześniej potwierdził plany dotyczące odświeżenie Core Ultra 200S (Arrow Lake), ale firma pomijała szczegóły dotyczące premiery. Nie znaliśmy ani miesiąca, ani tym bardziej dokładnej daty.

Gigant również w tym czasie ma wydać nową generację procesorów dla laptopów do gier Core Ultra 200HX Plus. Ostatnimi czasy pokazano jednostki Core Ultra 3. generacji Panther Lake, dostosowane do mobilnych komputerów pozbawionych dedykowanych układów graficznych - nie bez powodu niektóre z nich z dopiskiem X oferują potężne zintegrowane GPU. 

Opóźnienie premiery procesorów ma więcej sensu niż myślisz

Decyzja o opóźnieniu premiery odświeżonych układów jest uzasadniona. AMD na ostatnich targach CES wydał odświeżony procesor AMD Ryzen 7 9850X3D, który ma być o kilka procent szybszy od dotychczasowego lidera w postaci Ryzena 7 98003X3D. Intel mógł chcieć obserwować sytuację u konkurencji i wydać swoje propozycje dopiero gdy AMD wystrzela się ze swoich premier.

Odświeżenie Arrow Lake powinno przynieść ulepszoną obsługę pamięci czy wyższe taktowania oraz inne optymalizacje niewymagające nowej architektury. Mimo wszystko należy mieć nadzieję, że tym razem się uda powalczyć z AMD. Konkurencja na rynku sprzętu komputerowego jest zawsze dobra. 

Albert Żurek
16.01.2026 18:04
Tagi: Intel
