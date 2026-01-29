REKLAMA
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu

Huawei zaprezentował swój najnowszy zegarek, który pokryty jest m.in. 24-karatowym złotem. Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition to zegarek dla szejka, ale i wy możecie go mieć.

Paweł Grabowski
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Royal Gold Edition - box
Jest taka piosenka pewnej piosenkarki spod Konina, w której padają słowa, że ma na sobie outftit za 7 koła. Wydaje się to dużo, ale wystarczy, że kupicie nowy smartwatch Huawei i już przebijecie jej wynik i to ona będzie musiała dozbierać. Nowy zegarek w ofercie producenta to propozycja dla wszystkich tych, którzy kupiliby Rolexa Daytonę, ale akurat potrzebują urządzenia, które nie tylko potrafi mierzyć zdrowie, ale i sprawdzi się na polu golfowym. Dlaczego akurat wspomniałem o golfie? Jeżeli śledzisz najnowsze trendy, to wiesz, że golf wchodzi do mainstreamu, a padel i tenis to już przeszłość. Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition przyda się w nauce, ale po kolei.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition to kwintesencja stylu

Od samego wpisywania nazwy można się zmęczyć, ale najlepsze i najdroższe zegarki również mają długie nazwy, więc szanuję Huawei za to nawiązanie. Na co właściwie patrzymy? Na jeden z najpiękniejszych smartwatchy w dziejach. Jako podstawę Huawei wykorzystał model Watch Ultimate 2 - swój najbardziej zaawansowany zegarek w ofercie, ale z kilkoma zmianami. Koperta została wykonana z unikalnego stopu metali na bazie cyrkonu, co gwarantuje jej wyjątkową wytrzymałość. Dwunastokątny bezel z ceramiki z domieszką metali ziem rzadki został wzbogacony o mikroszlify i akcenty z 18- i 24-karatowego złota. Wisienką na torcie jest trapezowy grawer i złote przyciski.

Galeria: 6 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Każdy egzemplarz składa się ze 100 ręcznie montowanych elementów, które tworzą wyjątkową kompozycję. Smartwatch wyposażono w bransoletę z tytanu TC4, pokrytego ochronną powłoką jonową, która chroni fioletowy akcenty i wstawki z 24-karatowego złota.

Od lat mówi się, że Huawei przestał robić smartwatche, a zaczął robić zegarki z inteligentnymi funkcjami. Ostatnie wypusty marki równie dobrze moglibyście kupić u jubilera, a nie w sklepie z elektroniką. I tym razem Huawei postanowił pokazać, że nie powiedział ostatniego słowa w dziedzinie projektowania urządzeń, których designu nie powstydziłyby się największe zegarmistrzowskie marki. Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition pasuje do absolutnie każdej stylizacji. Będzie dobrze wyglądał na polu golfowym pod Warszawą, jak i w kasynie w Monako. To już nie jest zabawka, bo tak czasem mówi się o inteligentnych zegarkach, tylko pełnoprawny produkt, który podkreśla styl i klasę właściciela.

Galeria: 6 zdjęć
Galeria zdjęć
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Niech was nie zmyli wygląd - wewnątrz nadal ten sam potężny Huawei Watch Ultimate 2, który można używać do uprawiania absolutnie każdego sportu na ziemi, a do tego możecie w nim nurkować do głębokości 150 m. Ma również funkcje komunikacji podwodnej, a także szereg funkcji przydatnych w innych sportach. Monitoruje wszystkie najważniejsze funkcje zdrowotne. Zapraszam do naszej recenzji zwykłej wersji tego zegarka, żebyś wiedział, czego się spodziewać:

Ile kosztuje Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold Edition

Trzymajcie się krzesła: 13 999 zł. I chociaż w pierwszej chwili chcecie powiedzieć o, później dodać przekleństwo, a na końcu wykrzyknik, to spokojnie, ta cena ma sens. Nie płacicie tylko za smartwatch, ale za użyte materiały i przepustkę do świata luksusu. Co więcej - ten zegarek objęty jest specjalną, międzynarodową gwarancją, realizowaną w krajach, gdzie wprowadzono go do sprzedaży. Dodatkowo klienci otrzymują możliwość dwukrotnego bezpłatnego czyszczenia zegarka w ciągu dwóch lat. Dodając wszystko do siebie otrzymujemy może nie okazję, bo trudno tak mówić o urządzeniu za prawie 14 tysięcy, ale przepiękny smartwatch, który urzeka wykonaniem i wyjątkowością. A to ma znaczenie w segmencie luksusowym.

Paweł Grabowski
29.01.2026 10:00
