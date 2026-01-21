REKLAMA
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej

Szwedzkie władze postawiły na totalną mobilizację informacyjną. Poradnik przygotowany przez nowo powołany Urząd Obrony Cywilnej trafia właśnie do 130 tys. przedsiębiorstw w całym kraju. Nie chodzi o wzbudzanie paniki. To raczej skandynawski pragmatyzm wyniesiony na zupełnie nowy poziom.

Bogdan Stech
Kryterium było proste: przesyłkę otrzymuje każda firma zatrudniająca co najmniej pięć osób. Rząd w Sztokholmie doszedł do słusznego wniosku, że to właśnie sektor prywatny jest kręgosłupem państwa, który w obliczu kryzysu nie może po prostu przestać działać.

Sektor prywatny odgrywa ważną rolę w szwedzkiej odporności i odgrywa priorytetową rolę w budowaniu całościowej obrony. Dlatego też Urząd Obrony Cywilnej, w imieniu rządu, opracowała broszurę z informacjami o tym, jak szwedzkie firmy mogą przygotować się na kryzysy i wojnę - czytamy w komunikacie.

Szwedzkie firmy są niezbędne dla gotowości kraju, a sektor biznesowy jest jednym z kluczy do silnej, totalnej obrony. W przeciwieństwie do czasów zimnej wojny, podmioty prywatne ponoszą dziś ogromną odpowiedzialność za wiele funkcji i możliwości, na których zbudowane jest i od których zależy społeczeństwo. Dlatego muszą być dobrze przygotowane do tego zadania – mówi minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin.

To jasny sygnał, że bezpieczeństwo narodowe przestało być domeną wyłącznie wojska w mundurach, a stało się zadaniem dla szefa kadr, managera IT i dyrektora sieci spożywczej.

Ukraina i pandemia jako bolesne lekcje

Publikacja jest efektem wnikliwej analizy dwóch wielkich wstrząsów ostatnich lat: pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę oraz globalnego paraliżu wywołanego przez Covid-19. Szwedzi podkreślają, że to na podstawie tych wydarzeń opracowano scenariusze opisane w poradniku

Z Ukrainy wyciągnięto wnioski o tym, jak kluczowa jest zdolność do szybkiej relokacji pracowników i zasobów, gdy dany region staje się niebezpieczny. Z pandemii natomiast zapożyczono mechanizmy błyskawicznego przechodzenia na pracę zdalną, która w warunkach wojennych może okazać się jedynym sposobem na utrzymanie komunikacji i operacyjności firmy.

Ale to tylko niektóre z wybranych porad. Firmy są zachęcane do przemyślenia alternatywnych źródeł zasilania oraz budowy własnych, niezależnych kanałów komunikacji na wypadek awarii ogólnokrajowych sieci. To nie są teoretyczne rozważania, ale realne pytania o to, co zrobi firma, gdy przez tydzień nie będzie prądu, a internet po prostu przestanie istnieć.

Szwecja uczy swoje firmy, jak przetrwać w świecie, w którym chmura nagle staje się niedostępna, a sieć spożywcza i dystrybucja żywności równie ważna jak obrona przeciwlotnicza.

Od ochrony do obrony

Warto zwrócić uwagę na symboliczną, ale niezwykle istotną zmianę strukturalną w szwedzkiej administracji. Od 1 stycznia dotychczasowy Urząd Ochrony Ludności i Gotowości został przekształcony w Urząd Obrony Cywilnej.

To nie jest tylko zmiana szyldu na budynku. To fundamentalne przesunięcie akcentów z "reagowania na wypadki" na "aktywną i totalną obronę państwa". Szwedzi uznali, że obecna sytuacja geopolityczna nie pozwala na bycie jedynie reaktywnym. Nowa nazwa agencji odzwierciedla nową filozofię: każdy obywatel i każda firma są elementem systemu obronnego.

Wysyłka do firm to drugi etap tej wielkiej akcji edukacyjnej. Jesienią 2024 r. podobne poradniki, choć skierowane do osób prywatnych, trafiły do każdego gospodarstwa domowego w Szwecji. Teraz przyszedł czas na biznes.

Co ważne, Szwecja nie zamyka tej wiedzy wewnątrz swoich granic. Cyfrowa wersja poradnika jest dostępna dla każdego na stronie mcf.se, również w języku angielskim. To swoisty survivalowy open-source dla przedsiębiorców z całej Europy, którzy chcą wiedzieć, jak przygotować się na cyberataki, dezinformację czy przerwy w łańcuchach dostaw.

Czy to oznacza, że wojna jest blisko? Szwedzkie władze odpowiadają dyplomatycznie: przygotowanie to najlepszy sposób na to, by do kryzysu nigdy nie doszło lub by jego skutki były jak najmniejsze.

Patrząc na determinację Sztokholmu, trudno nie odnieść wrażenia, że Europa właśnie dostaje darmową lekcję z tego, jak budować odporne społeczeństwo w XXI wieku.

Bogdan Stech
21.01.2026 09:02
