Atak na polską energetykę. Takiej próby jeszcze nie było

Do ataku doszło pod koniec 2025 r. Jak poinformował minister energii Miłosz Motyka, celem była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE – wiatraków i farm fotowoltaicznych - w całym kraju.

- Takiego typu ataków jeszcze nie było – zaznaczył szef resortu.

Atakujący próbowali zakłócić komunikację pomiędzy instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci

Chociaż próba na szczęście była nieskuteczna, to minister podkreśla, że mieliśmy do czynienia z groźnym incydentem. Po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie w różnych miejscach. Na dodatek dotychczasowe ataki skierowane były na duże obiekty energetyczne.

Polskie władze wiedzą, kto może być odpowiedzialny za atak, ale minister Motyka nie ujawnił żadnych szczegółów.

Adam Bednarek 13.01.2026 13:32

