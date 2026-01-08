Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Wi-Fi 8 pojawiło się na CES szybciej, niż rynek zdążył przyswoić Wi-Fi 7. Asus podczas targów CES zaprezentował router, który wyprzedza harmonogram IEEE nawet o kilka lat - i liczy, że rynek zaakceptuje sprzęt oparty na wersji roboczej standardu.
Większość rynku konsumenckiego czuje się jakby premiera Wi-Fi 7 miała miejsce zaledwie wczoraj, podczas gdy standard świętuje dopiero drugie urodziny. No i nie powinniśmy czarować rzeczywistości - większość z nas siedzi na sieciach w standardzie Wi-Fi 6, wprowadzonym na rynek jeszcze w czasach pandemii.
Dlatego jakiekolwiek rozmowy na temat Wi-Fi 8 wydają się trochę zbytnim wybieganiem w przyszłość. Zwłaszcza, że Qualcomm i TP-Link przewidują, że Wi-Fi 8 wejdzie do naszych domów dopiero w 2028 roku. Nie przeszkodziło to jednak Asusowi w pokazaniu pierwszego routera routera obsługującego nowy standard - mimo że specyfikacja Wi-Fi 8 formalnie jeszcze nie istnieje.
Router z przyszłości, standard z wersji roboczej. Asus pokazuje ROG NeoCore
Zaprezentowany podczas targów CES 2026 router ROG NeoCore to na razie prototyp - efektowny wizualnie, przypominający wielościenną kostkę do gier fabularnych, pozbawiony klasycznych anten. Asus twierdzi, że produkcyjna wersja routera zachowa deklarowaną podczas pokazu specyfikację, choć sam standard Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) wciąż znajduje się na etapie projektu. Zgodnie z harmonogramem IEEE, ratyfikacja ma nastąpić dopiero w latach 2027-2028, a więc kilka lat po planowanej premierze pierwszych urządzeń z Wi-Fi 8.
To oznacza, że debiutanckie routery Wi-Fi 8 będą opierać się na roboczej wersji specyfikacji i - przynajmniej teoretycznie - mogą wymagać aktualizacji firmware’u, by w przyszłości dostosować się do standardu w jego ostatecznej formie. Historia Wi-Fi zna takie przypadki, ale dla konsumentów zawsze oznacza to dodatkową niepewność.
Nie szybciej, tylko stabilniej
Wbrew temu co mogłaby sugerować intuicja, Wi-Fi 8 nie ma być kolejnym skokiem czysto marketingowych prędkości. Zarówno Asus, jak i niezależne zapowiedzi producentów chipsetów wskazują, że Wi-Fi 8 przyniesie przede wszystkim znaczne poprawy stabilności połączenia. Nowy standard ma oferować przepustowość i maksymalne szybkości zbliżone do Wi-Fi 7, ale przy wyższej efektywności, niższych opóźnieniach i lepszym zarządzaniu ruchem w zatłoczonych sieciach.
Dlatego z Wi-Fi 8 możesz spodziewać się mniejszego "rwania" połączeń podczas przemieszczania się po domu, stabilniejszego streamingu i mniejszych lagów w grach sieciowych.
Asus nie jest jedyną firmą, która wykorzystuje CES do sygnalizowania gotowości na Wi-Fi 8. Broadcom zapowiedział nowe układy przeznaczone do routerów i bram operatorów, a MediaTek przedstawił rodzinę chipów Filogic 8000, które mają trafić zarówno do sprzętu sieciowego, jak i smartfonów, laptopów czy telewizorów jeszcze w tym roku.
