Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże

Według rocznego raportu firmy Appfigures zajmującej się analizą rynku aplikacji mobilnych, to subskrypcje przyczyniły się do wzrostu przychodów z aplikacji w ubiegłym roku. I to pomimo faktu, że liczba pobrań spada już piąty rok z rzędu.

W 2025 r. globalna liczba pobrań aplikacji i gier mobilnych w sklepach App Store i Google Play osiągnęła szacunkowo 106,9 mld, czyli o 2,7 proc. mniej, niż w roku poprzednim. W tym samym okresie wydatki konsumentów wzrosły o 21,6 proc., osiągając około 155,8 mld dolarów.

Raport odzwierciedla również dalsze odejście od gier mobilnych jako głównego źródła przychodów w branży mobilnej. W 2025 r. konsumenci wydali 72,2 mld dolarów na gry mobilne, co stanowiło około 46 proc. wszystkich wydatków w ramach aplikacji mobilnych. Chociaż liczba ta wzrosła o 10 proc. w ujęciu rok do roku, wydatki w aplikacjach innych, niż gry wzrosły bardziej znacząco. Według Appfigures wydatki na aplikacje użytkowe wzrosły o 33,9 proc., w ujęciu rok do roku i osiągnęły 82,6 mld dolarów w 2025 r.

Subskrypcyjny model płatności przynosi największe zyski

Dane wskazują, że twórcy aplikacji, marketerzy i wydawcy odnieśli sukces w zachęcaniu użytkowników do dokonywania zakupów w aplikacjach lub aktywowania subskrypcji, mimo że liczba nowych użytkowników pobierających aplikacje systematycznie spada.

Chociaż nie każdy będzie szczęśliwy z faktu, że praktycznie każda aplikacja oferuje obecnie dodatkowe opłaty lub model subskrypcji, zapewnia to bardziej stabilną ścieżkę rozwoju dla developerów. Ponadto przejście na model ciągłych płatności za aplikacje pomogło rozwinąć ekosystem obsługi płatności odnawialnych.

Należą do nich platformy zarządzania subskrypcjami, takie jak RevenueCat (która w ubiegłym roku pozyskała 50 mln dolarów) oraz Appcharge, startup pomagający mobilnym grom poprawić ich monetyzację. W sierpniu Appcharge ogłosił przychody rzędu 58 milionów dolarów. W tym tygodniu firma Liftoff Mobile, która pomaga w marketingu i monetyzacji aplikacji, złożyła wniosek o pojawienie się na giełdzie.

Wraz ze wzrostem przychodów liczba pobrań ponownie spadła w 2025 r.

Po osiągnięciu rekordowego poziomu pobrań, rzędu 135 miliardów w 2020 roku (swoją cegiełkę dołożyła pandemia), liczba zaczęła spadać. Tegoroczny wynik 106,9 miliarda instalacji był niższy od 109,8 miliarda w 2024 roku i wynika z niego, że liczba pobrań konsekwentnie spada od 2022 roku.

W tym roku jeszcze większy spadek odnotowano w przypadku gier. W 2025 r. gry zostały pobrane 39,4 mld razy, co stanowi spadek o 8,6 proc. w ujęciu rok do roku. Liczba pobrań aplikacji innych, niż gry pozostała zasadniczo na niezmienionym poziomie — odnotowano jedynie niewielki wzrost o 1,1 proc. w ujęciu rok do roku, osiągając 67,4 mld.

Piotr Konopnicki 15.01.2026 11:58

