Ładowanie...

Złożony w 2023 r. pozew zarzucał Amazonowi niewłaściwe praktyki. Odnosił się do nieprawidłowości związanych z odmawianiem lub opóźnianiem zwrotów i reklamacji dla klientów, którzy prawidłowo odesłali towary. W ramach ugody spółka zobowiązała się do wypłaty pieniędzy oraz do wprowadzenia zmian serwisowych, które mają poprawić obsługę zwrotów.

Amazon wpłaci 309,5 mln dol. na bezwarunkowy fundusz przeznaczonego dla wszystkich sygnatariuszy pozwu zbiorowego. Już wcześniej hurtownia wydała około 570 mln dol. na zwroty, do wypłaty pozostało około 34 mln dol.

REKLAMA

Ponadto gigant handlu internetowego zgodził się zapewnić również ponad 363 mln dol. pomocy pozafinansowej, w celu usprawnienia procesów zwrotów i reklamacji. Amazon zapewnia, że nie doszło do żadnych nadużyć.

Amazon obiecuje zmiany w regulaminie zwrotów i reklamacji

Amazon wypłacił już znaczną kwotę i obiecał zmiany, ale większość realnych kosztów poniesie w formie nowego funduszu. Ma on zapewnić dodatkowe rekompensaty i domknąć batalię sądową.

Brzmi to jak klasyczny scenariusz: wielka firma zapłaci, ogłasza "poprawki serwisowe" i wróci do biznesu z nieco mniejszym zaufaniem klientów. Choć na papierze miliard dolarów robi wrażenie, to dla przeciętnego kupującego najważniejszy jest szybki i pełny zwrot pieniędzy.

Więcej o platformie Amazon przeczytasz na łamach serwisu Spider'sWeb:

REKLAMA

Obietnice audytów i zmian w regulaminach to po prostu klasyczna zagrywka PR-owa. Jeżeli Amazon rzeczywiście uprości procedury zwrotów i przyspieszy reklamacje, to dopiero wtedy stanie się to realnym zyskiem dla konsumentów.

REKLAMA

Piotr Konopnicki 28.01.2026 17:53

Ładowanie...