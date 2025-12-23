Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Mamy polską planetoidę. Potężny sukces polskiego astronoma

Lista polskich obiektów przemierzających otchłań Układu Słonecznego właśnie stała się dłuższa. Oficjalnie potwierdzono nadanie nazwy nowej planetoidzie, która od teraz nosi miano Wolszczan.

Bogdan Stech
Lista polskich obiektów przemierzających otchłań Układu Słonecznego właśnie stała się dłuższa. Oficjalnie potwierdzono nadanie nazwy nowej planetoidzie, która od teraz nosi miano Wolszczan. To hołd dla najwybitniejszego żyjącego polskiego astronoma, ale w tej wruszającej i optymistycznej historii równie fascynujący co patron jest sam proces odkrycia planetoidy.
REKLAMA

To hołd dla najwybitniejszego żyjącego polskiego astronoma, ale w tej wruszającej i optymistycznej historii równie fascynujący co patron jest sam proces odkrycia planetoidy.

Historia planetoidy o numerze 805997, znanej wcześniej pod technicznymi sygnaturami 2016 LL106 oraz 2012 XP157, nabrała tempa w wakacje 2024 r. To właśnie wtedy Maria Wicher, uczennica katowickiego Liceum w Chmurze, przeczesywała cyfrowe archiwa nieba.

REKLAMA

Choć zdjęcia, na których widniał obiekt, zostały wykonane przez japoński Teleskop Subaru na Hawajach już w czerwcu 2016 r., to właśnie polska uczennica była osobą, która wypatrzyła tą planetoidę wśród tysięcy innych punktów światła.

Profesor Aleksander Wolszczan. Fot. Andrzej Romański / Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maria nie działała jednak sama. Odkrycie to efekt międzynarodowej współpracy w ramach projektu Come On! Impacting Asteroids (COIAS). To innowacyjna platforma, która demokratyzuje astronomię, pozwalając amatorom i pasjonatom na analizowanie danych pochodzących z jednego z najpotężniejszych instrumentów optycznych świata, 8-metrowego giganta Subaru.

W gronie oficjalnych odkrywców znaleźli się reprezentanci Polski, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych, jednak to Maria Wicher wyszła z inicjatywą, by ten konkretny kawałek skały nazwać na cześć odkrywcy pierwszych planet pozasłonecznych.

Gigant krążący między Marsem a Jowiszem

Planetoida Wolszczan nie jest maleństwem. Szacuje się, że jej średnica wynosi około 1,2 km, co czyni ją solidnym, kosmicznym kawałkiem skały. Znajduje się ona w tak zwanym głównym pasie planetoid, czyli obszarze między orbitami Marsa i Jowisza.

Teleskop Subaru. Fot. NAOJ

Jej parametry orbitalne mogą przyprawić o zawrót głowy: porusza się w średniej odległości 430 mln km od Słońca (co astronomowie opisują jako 2,88 jednostki astronomicznej). Pełne okrążenie wokół naszej gwiazdy zajmuje jej niemal pięć lat, dokładnie 4,88 roku.

Proces nadawania nazwy takiemu obiektowi to długa i sformalizowana droga. Zanim planetoida stanie się "Wolszczanem", musi najpierw otrzymać tymczasowe oznaczenie, a naukowcy muszą precyzyjnie wyznaczyć jej orbitę.

Dopiero gdy mamy pewność, gdzie obiekt będzie znajdował się za kilkadziesiąt lat, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) pozwala na nadanie imienia. Oficjalny komunikat o uhonorowaniu polskiego astronoma pojawił się w biuletynie WGSBN z 15 grudnia 2025 r., pieczętując tym samym miejsce profesora w panteonie ciał niebieskich.

Więcej na Spider's Web:

Profesor na liście odkrywców wszechczasów

Wybór patrona nie był przypadkowy. Aleksander Wolszczan to postać, której w świecie nauki nie trzeba przedstawiać, choć większośc Polaków rzadko zdaje sobie sprawę z kalibru jego osiągnięć. To on w 1992 r., korzystając z nieistniejącego już radioteleskopu Arecibo, dokonał niemożliwego - odkrył pierwsze planety poza naszym Układem Słonecznym.

Okrążały one pulsar PSR B1257+12, a to odkrycie na zawsze zmieniło nasze postrzeganie wszechświata i otworzyło erę poszukiwań drugiej Ziemi.

Po raz pierwszy swoje odkrycie A. Wolszczan oficjalnie zaprezentował na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w Atlancie w styczniu 1992 r. i opublikował w naukowym czasopiśmie Nature 9 stycznia 1992 r. W 1999 r. to właśnie pismo uznało go za autora jednego z fundamentalnych odkryć z dziedziny fizyki. Rok wcześniej w 1998 r. znalazł się na liście 25 odkrywców wszechczasów, opublikowanej przez pismo Astronomy.

Urodzony w Szczecinku profesor, przez dekady związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Stanowym Pensylwanii, stał się żywą legendą. Jego dorobek obejmuje nie tylko prestiżowe nagrody, jak Medal Mariana Smoluchowskiego czy Nagrodę Beatrice M. Tinsley, ale także najwyższe odznaczenia państwowe.

REKLAMA

Teraz, gdy profesor od 2024 r. przebywa na zasłużonej emeryturze, jego nazwisko będzie krążyć w przestrzeni kosmicznej nie tylko w podręcznikach, ale i jako realny, fizyczny obiekt.

Sukces Marii Wicher pokazuje natomiast, że polska szkoła astronomii ma się świetnie i wciąż potrafi zaskakiwać świat, tym razem łącząc doświadczenie mistrza z energią młodego pokolenia.

REKLAMA
Bogdan Stech
23.12.2025 15:20
Tagi: EgzoplanetyPlanetoidypoland can into spacePolscy naukowcy
Najnowsze
14:56
Biegnij do Kauflanda. Ma najtańsze Nintendo Switch 2 w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-23T14:56:52+01:00
14:17
Nie musi być drogo. Laptopy z RTX 50 w niskich cenach, przed trudnym 2026 r.
Aktualizacja: 2025-12-23T14:17:20+01:00
13:34
Kometa 3I/Atlas, cyjanek i kosmici. Obliczono, czy jesteśmy bezpieczni
Aktualizacja: 2025-12-23T13:34:28+01:00
13:03
Śledzę lot Świętego Mikołaja. Magia działa, sprawdziłem
Aktualizacja: 2025-12-23T13:03:09+01:00
13:01
Test Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE. Biały król opłacalności w grach
Aktualizacja: 2025-12-23T13:01:48+01:00
11:36
Trump buduje superokręty wojenne. Zgadnij, jak je nazwie
Aktualizacja: 2025-12-23T11:36:52+01:00
10:32
Rosja szykuje broń na Starlinka. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-12-23T10:32:43+01:00
9:53
Gdynia chce wozić ludzi nad miastem. Szanuję ten pomysł
Aktualizacja: 2025-12-23T09:53:14+01:00
9:00
Jaki monitor wybrać? Mam dwie propozycje dla małych i dużych stanowisk
Aktualizacja: 2025-12-23T09:00:39+01:00
8:38
PKP Intercity dokłada wagony na święta. Dobrze, bo będzie tłok
Aktualizacja: 2025-12-23T08:38:31+01:00
8:01
iPhone wreszcie przestaje faworyzować AirPodsy. Unio, dziękuję
Aktualizacja: 2025-12-23T08:01:18+01:00
6:51
Pokazali, jak faluje ciepło. Tego jeszcze nie widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-23T06:51:00+01:00
6:41
Pierwszy lot w kosmos na wózku. "Wymówki właśnie się skończyły"
Aktualizacja: 2025-12-23T06:41:00+01:00
6:31
Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:31:00+01:00
6:21
Koniec składania klocków na orbicie. Oto idealne rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-12-23T06:21:00+01:00
6:11
Robotaksówki sparaliżowały miasto. Jedna awaria i wszystko się posypało
Aktualizacja: 2025-12-23T06:11:00+01:00
21:19
Polska szkoła w końcu dogania rzeczywistość. Patrzę na to z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-22T21:19:08+01:00
20:26
Bałtyckie wiatraki mogą przeciążyć sieć. Oto plan ratunku
Aktualizacja: 2025-12-22T20:26:25+01:00
19:40
Nie uwierzysz, która przeglądarka śledzi cię najbardziej. To nie Chrome
Aktualizacja: 2025-12-22T19:40:53+01:00
19:10
Zrobili kopię Spotify i puścili w sieć. Skala wycieku powala
Aktualizacja: 2025-12-22T19:10:43+01:00
18:02
Windows ze sprytną aktualizacją. Laptopy zauważalnie przyspieszą
Aktualizacja: 2025-12-22T18:02:40+01:00
17:07
Kosmiczne duchy nad Europą. Taki kadr trafia się raz w życiu
Aktualizacja: 2025-12-22T17:07:53+01:00
16:07
Obserwuję, jak Polacy kupują prezenty. Wygoda ma swoją cenę
Aktualizacja: 2025-12-22T16:07:57+01:00
14:53
Podniebne giganty dla Polski. Wreszcie mądry wybór dla F-35
Aktualizacja: 2025-12-22T14:53:45+01:00
13:49
Operator proponuje zwrot za fakturę? Tak chcą popsuć ci święta
Aktualizacja: 2025-12-22T13:49:56+01:00
12:49
Weszli z trupem do samolotu. A ty nie możesz przejść kontroli z butelką wody
Aktualizacja: 2025-12-22T12:49:41+01:00
12:15
Rządowa mapa miała pokazywać schrony. Działa fatalnie
Aktualizacja: 2025-12-22T12:15:55+01:00
12:00
Laptop czy handheld? Najlepszy wybór na święta
Aktualizacja: 2025-12-22T12:00:04+01:00
10:51
Tony jedzenia, miliony złotych w koszu. Święta to festiwal marnotrawstwa
Aktualizacja: 2025-12-22T10:51:28+01:00
10:19
Kometa 3I/Atlas to "kot z ogonem na czole". Łamie zasady
Aktualizacja: 2025-12-22T10:19:38+01:00
9:57
Polska chce zbudować gigafabrykę. Unia pokrzyżuje nam plany
Aktualizacja: 2025-12-22T09:57:11+01:00
8:52
Technologia zdrowego uśmiechu. Jak eksperci kształtują domową higienę jamy ustnej?
Aktualizacja: 2025-12-22T08:52:01+01:00
8:27
Koniec z bezsensownymi wizytami w PSZOK. Jest pomysł na zużyte ubrania
Aktualizacja: 2025-12-22T08:27:20+01:00
8:01
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę
Aktualizacja: 2025-12-22T08:01:12+01:00
7:52
Widziałem, jak składają twój następny telefon. Honor pokazał mi kulisy produkcji
Aktualizacja: 2025-12-22T07:52:35+01:00
6:13
Galaktyczny Pac‑Man? Nie, to ucieczka czarnej dziury
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:49+01:00
6:13
Nowy laptop Lenovo rodem z sci-fi. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:25+01:00
6:10
Panel ustawień ChatGPT. Pół świata czekało
Aktualizacja: 2025-12-22T06:10:00+01:00
6:00
Mars wraca na Ziemię w probówce. To my jesteśmy problemem
Aktualizacja: 2025-12-22T06:00:00+01:00
16:40
W kinie ustawiono TV i puszczono kasety. Czy znowu nie znaleźliśmy się w tym samym momencie?
Aktualizacja: 2025-12-21T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA