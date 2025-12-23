Metalowa obudowa i masa portów od 2300 zł. To polskie laptopy do nauki i pracy

Ładowanie...

Polska firma NTT dokonuje kolejnej ekspansji. Po serii komputerów oraz laptopów HIRO dla graczy przyszedł czas na urządzenia przeznaczone do pracy i nauki. Tak powstała seria notebooków NTT Book, oferujących przyzwoity stosunek ceny do możliwości. Laptopy NTT Book można nabyć za niewiele ponad 2000 zł, a firma przygotowała szczególnie korzystną ofertę dla studentów.

Można przypuszczać, że przy tak korzystnej cenie oferowane produkty nie będą zachwycać jakością. Mówimy jednak o NTT, czyli firmie, która od 35 lat składa PC i współpracuje z czołowymi producentami podzespołów. Między innymi dlatego w NTT Bookach znajdziemy solidne metalowe obudowy oraz pełen zestaw portów, co stanowi dziś rzadkość.

Laptopy NTT Book można nabyć od 2289 zł. W zamian dostajemy solidne metalowe konstrukcje i pełen pakiet portów.

Wrażenie robi zwłaszcza pakiet gniazd oferowanych w każdym NTT Booku. Laptopy do pracy oraz nauki od NTT są wyposażane w takie elementy jak czytnik kart SD, pełnowymiarowe HDMI czy combo jack dla peryferiów audio. To rozwiązania, których często brakuje w innych laptopach biurowych, a znacząco ułatwiają pracę. Zwłaszcza podczas prezentacji albo pracy w terenie. Do tego dochodzi Thunderbolt 4 na USB-C, szybkie USB 3.2 czy USB 2.0 dla urządzeń peryferyjnych starszego typu.

Co kluczowe, dzięki portom TB4 zasilimy laptopa bezpośrednio kabelkiem USB-C, bez konieczności noszenia ze sobą dedykowanej ładowarki. To gigantyczne uproszczenie, zwłaszcza dla studentów oraz pracowników biurowych bez home office.

Użytkownicy docenią też, że w przystępnej cenie zyskuje się solidną, odporną konstrukcję wykonaną z metalu. Nie ma nic gorszego niż trzeszczący, fatalnie spasowany, giętki laptop pękający od samego spojrzenia. Dlatego NTT Booki to urządzenia ze stopów aluminium oraz magnezu w części obudowy. Do tego wybrane modele otrzymały zawiasy odchylane w aż 180 stopniach.

Każdy NTT Book został wyposażony w kamerkę internetową, wbudowany mikrofon oraz białe podświetlenie klawiatury, przydatne podczas wieczornej pracy albo nauki. Mamy więc do czynienia z pełnym pakietem biurowym, bez istotnych kompromisów. Oczywiście każde z urządzeń jest sprzedawane w zestawie z systemem Windows 11. Część w wersji Home, część w edycji Educational przeznaczonej dla studentów, nauczycieli oraz pracowników placówek edukacyjnych.

Który laptop NTT Book wydaje się najciekawszy? Poniżej przygotowałem dwie propozycje z różnych przedziałów cenowych, dla uczniów oraz pracowników biurowych. Natomiast w tym miejscu znajdziecie pełną kolekcję biurowych notebooków polskiego producenta.

Zacznijmy od najtańszego modelu, dla studentów i nauczycieli. NTT Book B15 15,6 z Intel Core i3 kosztuje tylko 2289 zł.

W tej kwocie otrzymujemy laptop ze wspomnianą wyżej metalową obudową, kamerką internetową, podświetlaną klawiaturą oraz pełnym zestawem przydatnych portów. Do tego dochodzi ekran IPS 60 Hz o przekątnej 15,6 cala, jak najbardziej wystarczający do nauki. Spora powierzchnia robocza panelu umożliwia wygodną pracę na dwóch otwartych oknach, z zachowaniem klarowności. Przydatne np. podczas edycji kilku dokumentów jednocześnie.

Sercem laptopa NTT Book B15 15,6 jest energooszczędny procesor Intel Core i3-1315U ze zintegrowaną grafiką. Do tego dochodzi 16 GB pamięci oraz SSD 512 GB. Nie jest więc to konfiguracja do współczesnych gier czy wymagających programów jak Blender, ale jak najbardziej poradzi sobie z Wordem, Excelem, PowerPointem, Teamsami, Slackiem czy Canvą.

Według producenta NTT Book B15 15,6 ma działać do 8 godzin na jednym ładowaniu. W praktyce ten czas będzie zapewne krótszy, wynosząc 4 - 6 godzin w zależności od obciążenia podzespołów. Na szczęście Thunderbolt 4 w USB-C pozwala łatwo podładować laptop kablem USB-C, bez konieczności noszenia ze sobą dołączonej do zestawu ładowarki. Dzięki tej samej technologii laptop może być zasilany podczas jednoczesnego przesyłania obrazu na zewnętrzny monitor.

Ważne: na tym laptopie został zainstalowany system Windows 11 Pro Education. Aby z niego korzystać, zgodnie z regulaminem Microaoftu w momencie zakupu powinno się być studentem, wykładowcą lub pracownikiem instytucji edukacyjnej.

Moim faworytem jest ten NTT Book B15. Oferuje solidny stosunek ceny do możliwości.

Gdybym miał szukać przystępnego cenowo laptopa biurowego dla siebie albo bliskiej osoby, rekomendowałbym właśnie taki model. Jest o około 800 zł droższy od najtańszego notebooka w ofercie NTT, lecz w zamian otrzymujemy niezwykle istotne ulepszenia: procesor Intel Core i5 zamiast i3, 32 GB RAM zamiast 16 GB oraz 1 TB przestrzeni na dane zamiast 512 GB.

Znacznie wydajniejszy procesor w duecie z większą liczbą RAM w odczuwalny sposób przełoży się na doświadczenie użytkownika. Praca z wieloma stronami internetowymi będzie szybsza, zaawansowane programy będą działać responsywniej, do tego na laptopie bez problemu zagramy w popularne gry z niskimi wymaganiami sprzętowymi, jak League of Legends czy Roblox. Dla studentów na pewno jest to istotne, nie samą nauką człowiek żyje.

Do tego omawiany model posiada wszystkie istotne elementy serii NTT Book: solidną metalową obudowę, podświetlaną klawiaturę, pełen zestaw portów oraz internetową kamerkę. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej propozycji, producent deklaruje około 8 godzin działania na jednym ładowaniu, co może oznaczać 4 - 6 godzin pod większym obciążeniem lub 2 - 3 godziny mobilnego grania.

Warto przypomnieć, że każdy laptop NTT Book jest sprzedawany z preinstalowanym systemem Windows 11 w wersji Educational (dla uczniów oraz nauczycieli) lub w wersji Home. Wysyłka jest darmowa, klienci mają aż 30 dni na zwrot, do tego dochodzi możliwość skorzystania z systemu ratalnego.

Szymon Radzewicz 23.12.2025 18:35

