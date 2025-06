Polaków nie stać na nową elektronikę. Zaciskanie pasa trwa

Choć coraz więcej osób deklaruje zmęczenie nieustannym ograniczaniem wydatków, tylko co piąty Polak czuje się na tyle finansowo bezpieczny, by nie oszczędzać na zakupach. Reszta nadal działa ostrożnie, z rozwagą podchodząc do domowego budżetu. Jak długo to potrwa? Wszystko wskazuje na to, że dopóki nie poprawi się ogólna sytuacja gospodarcza i nie wróci poczucie stabilności, nowa elektronika jeszcze długo pozostanie poza zasięgiem wielu domowych planów zakupowych.