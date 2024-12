Microsoft ostrzega: najnowszy Windows psuje HDR w grach. Jest na to rada

Jak już oficjalnie potwierdził Microsoft, Windows 11 24H2 ma wady w mechanizmie AutoHDR. To poniekąd bardzo użyteczny dodatek do systemu, wykorzystujący modele AI do dodawania trybu HDR do gier, które rzeczonego trybu nie obsługują. Funkcja narodziła się na konsolach Xbox, by z czasem trafić do Windowsa 10, istotnie wzbogacając wizualnie starsze gry - i to zazwyczaj bez przekłamań w obrazie.