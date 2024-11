Czerwona strzała z Holandii na polskich torach. Na trasach lokalnych takich udogodnień nie było

PKP Intercity wynajmuje spalinowe pociągi od SKPL. W sumie firma kupiła 32 takie pojazdy w 2020 r., ale dopiero w lutym 2024 r. zostały dopuszczone do ruchu. Nieoficjalny debiut we współpracy z PKP Intercity nastąpił pod koniec marca, kiedy to na odcinku Jasło-Zagórz skład był pojazdem zastępczym. We wrześniu zaś pojechał z Krakowa do Zagórza.