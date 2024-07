Kamala Harris kłania się technologii. Ale nie Big Techom

Poparcie dla Kamali Harris do tej pory można było określić jako niejasne z dość oczywistej przyczyny: do tej pory o stanowisko prezydenta miał ponownie ubiegać się Joe Biden, który raptem kilka dni temu wycofał swoją kandydaturę. To, że oboje polityków ma reprezentować stronę Demokratów jeszcze nie oznacza, że Harris będzie miała tych samych popleczników, co jej sędziwy poprzednik. Na szczęście dla kandydatki, świat technologii nie chce Trumpa. Choć poparcie dla Harris musi być dla niektórych trudne do przełknięcia.