Nowa Motorola będzie potężna i piękna. Możesz już zacząć odkładać pieniądze

Z tyłu Motorola Edge 50 Pro oferuje bardzo dobrze prezentujące się plecki z lekko odstającą wyspą na aparaty. Wygląda to naprawdę świetnie, mimo że nie brakuje wystających z obudowy obiektywów. Użytkownik będzie miał do dyspozycji trzy tylne moduły: główny 50 Mpix, szeroki 13 Mpix oraz teleobiektyw z matrycą o nieznanej rozdzielczości. Co ciekawe, ma być to też pierwszy smartfon na rynku z aparatami i wyświetlaczem zgodnym ze standardem PANTONE.