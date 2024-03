Założyli sztucznej inteligencji kaganiec. Nici z realizowania chorych fantazji

Powyższe to reakcja Microsoftu na protest… jego własnego pracownika, który niedawno zwrócił uwagę amerykańskich mediów. Shane Jones, bo o nim mowa, pokazał niedawno dziennikarzom grafiki wygenerowane przez Designera zawierające elementy seksu i przemocy. Jones apeluje do swojego szefostwa, by to wycofało DALL-E z oferty, bo jego zdaniem zdecydowanie nie jest dostatecznie dopracowany, by można było go udostępnić zwykłym ludziom.