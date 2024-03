Potężna promocja na Lidlomixa. Można zaoszczędzić kilka stówek

Jeśli chodzi o zestaw sprzedażowy, na który możemy liczyć, to w pudełku znajdziemy: pokrywkę, wkładkę do gotowania na parze, nasadkę do gotowania na parze, wkład do gotowania, dużą misę do mieszania (4,5 l), wkład z ostrzami, nasadkę do ubijania, szpatułkę oraz pokrywkę z otworem do napełniania i miarką. Nasadka do robota z tarczą do krojenia m.in. sera, warzyw i owoców jest dostępna osobno za 149 zł.