Na Twitterze będziesz mógł napisać magisterkę. Musisz tylko odpowiednio zapłacić

Jedną z charakterystycznych cech X (dawnego Twittera) jest limit znaków, jakie może zawierać pojedynczy post. Od początku istnienia platformy aż do listopada 2017 roku wynosił on 140 - wtedy to platforma zdecydowała się na podwojenie go.



Gdy serwis przejął Elon Musk, wraz z subskrypcją X Premium (dawnym Twitterem Blue) limit zwiększył się do aż 4 tys. znaków, a w lipcu ubiegłego roku zwiększono go po raz kolejny do 25 tys. znaków. Oznacza to, że obecnie na X można napisać tekst całego artykułu Spider's Web Plus. Jednak to nie wystarczy platformie.