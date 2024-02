Test ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): wyczekiwany OLED do gier

ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) to pierwszy laptop do gier w rodzinie ROG wyposażony w ekran OLED. Panele OLED trafiały już do laptopów firmy ASUS, lecz konieczność dopasowania tych wyświetlaczy do wymagań graczy sprawiła, że ich debiut w linii ROG odbywa się właśnie teraz. Do tego z wielkim przytupem i imponującą specyfikacją.