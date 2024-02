Rakieta, która miała słuchać amerykańskich bombowców. Tak Niemcy chcieli pokonać Latające Fortece

Pod koniec II wojny światowej Niemcy opracowali i wyprodukowali ponad tysiąc rakiet powietrze-powietrze, które miały być wystrzeliwane z myśliwców przeciwko alianckim bombowcom. Były to Ruhrstahl X-4, pierwsze w historii kierowane pociski rakietowe do walki powietrznej. Choć nie zdążyły wejść do służby operacyjnej, były prekursorem wielu późniejszych konstrukcji i zainspirowały badania nad rakietami przeciwpancernymi i przeciwlotniczymi.