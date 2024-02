Ten smok-potwór będzie budował najdłuższą podwodną trasę kolejową na świecie

W Chinach z linii montażowej zjechała potężna maszyna do drążenia tuneli. Z tej okazji pomalowano ją w niezwykły motyw smoka. Sam sprzęt też jest wyjątkowy. Maszyna zostanie wykorzystana przy drążeniu tunelu podmorskiego Jintang dla linii kolejowej Ningbo-Zhou. Ma być to jeden najdłuższych na świecie tuneli podmorskich dla kolei dużych prędkości, który umożliwi podróż koleją między wyspą Zhoushan, trzecią co do wielkości wyspą Chin, a wschodnim wybrzeżem kraju.