Chcą nam zabrać nudę. I nie ma się z czego cieszyć

Teoretycznie świat gadżetów, nowych technologii czy po prostu internetu ma nas od nudy odwieść od dawna. Paradoksalnie jednak nuda go napędza, również w ten pozytywny sposób. Kto choćby raz nie wszedł na Wikipedię i z nudów nie klikał w kolejne linki będąc ciekawym, gdzie go to zaprowadzi? Ile takich niby bezcelowych wędrówek po odmętach YouTube’a przebyliśmy, nie licząc na to, że na końcu drogi znajdzie się coś, co odmieni nasze życie lub że dowiemy się czegoś, co pomoże nam w szkole, w pracy, w życiu.