Lepiej sprawdź, ile danych pobiera twoja pralka. Zdziwisz się

Ale jest jeszcze trzecia opcja i do tego najgorsza. Zanim jednak do niej dojdziemy to rozprawmy się z jednym mitem, który krąży po sieci - że pralka służyła do prania brudnych pieniędzy i kopania bitcoinów. Otóż nie, bo bitcoiny potrzebują mocy obliczeniowej, a tej próżno szukać w pralce, ale można ją wykorzystać w innym celu - do ataków DDOS. W 2016 roku powstał bot o nazwie Mirai, który do ataków wykorzystywał domowe urządzenia podpięte do sieci, dzięki czemu miał olbrzymie zaplecze zapytań. Jeżeli myślicie, że to niemożliwe, to w tym samym roku bot został użyty do ataków na terenie USA i doprowadził do praktycznego blackoutu na wschodnim wybrzeżu USA.